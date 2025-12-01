中日交惡 日企撤出中國! 中山Canon列印機工廠停產 上千員工突失業

日資中山佳能列印機工廠已於 11 月 21 日停產，員工臨時放假到 11 月 28 日，目前該廠正在與員工、供應商結清關係。 圖 : 翻攝自上觀新聞

[Newtalk新聞] 在日本首相高市早苗的「台灣有事」言論發表之後，中日的外交關係立即陷入谷底，中國的排日民粹上升，在中國的日本人也有安全威脅。

根據陸媒《第一財經》報導，日資中山佳能列印機工廠已於 11 月 21 日停產，員工臨時放假到 11 月 28 日，目前該廠正在與員工、供應商結清關係。

中山佳能列印機工廠所屬的佳能（中山）辦公設備有限公司，11 月 24 日向全體員工發出公告稱，近年由於市場環境急劇變化，LBP（雷射印表機）市場持續萎縮、中國國內 LBP 品牌快速崛起，公司經營困難持續加劇，決定 11 月 21 日停止生產經營。

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

據 IDC 的資料，2025 年上半年中國 A4 鐳射列印設備出貨量 317.7 萬台，同比下降 5%；A3 鐳射列印設備出貨量 27.2 萬台，同比下降 10%。同時，中國雷射印表機市場競爭加劇，國產品牌份額擴大。IDC 和協力廠商公司的資料顯示，國產品牌 A4 雷射印表機在中國市占率從 2010 年的 16% 躍升至 2024 年的 42%，佳能 2024 年在全球雷射印表機的市占率達 22.9%，但在中國的市占率僅占 6.4%。

佳能（中山）辦公設備有限公司是日本佳能株式會社 2001 年 6 月在中山火炬開發區投資設立的企業，生產多品種雷射印表機，是佳能主要的雷射印表機生產公司之一，到 2022 年 4 月累計生產 1.1 億台雷射印表機，2022 年實現工業總產值近 32 億元，其租用的工業廠房面積達 12.5 萬平方米。

資料顯示，中山佳能工廠的員工人數近年不斷減少，2022 年至 2024 年的員工人數分別為 3,372 人、1,979 人和 1,656 人。公開資料顯示，截至 2025 年 9 月底，該廠員工約為 1,400 人，佳能將進行再就業支援等。

今年五月，日本衛浴產品東陶公司 ( TOTO ) 也關閉了上海和北京的廠房，裁員了 2,000 多人。

