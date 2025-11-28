中日交惡！《海賊王》歌手上海演唱突遭拉走 多位日藝人演出遭取消
政治中心／程正邦報導
上海遊戲嘉年華 歌手演唱中途遭強制中斷
在日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論，導致中日關係急遽惡化之際，中國大陸對日本文化娛樂產業的干預升級。資深媒體人矢板明夫在臉書發文揭露，28日晚間在中國上海舉辦的「遊戲嘉年華2025」活動中，發生了一起荒唐的突發事件。當日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下了電閘。
演出被迫中止後，現場陷入一片混亂。隨後，大槻真希被兩名工作人員拿走麥克風並帶離舞台，原定的演出遭中斷。從現場流傳出來的影片可以看到，現場觀眾對此變故感到相當震驚與失望。活動主辦方隨後解釋中止原因為「不可抗力因素」，但此事被輿論普遍認為是中國政府對日本藝人演出進行的強制政治干預。
バンダイナムコフェス2025 in 上海、
演者が歌ってる途中で政府の指示で「日本アーティストの演出は全面禁止」になり、強制中止→そのままスタッフに連れられて退場…。
これで中華圏の海外イベントは全部終わった感ある pic.twitter.com/xqypfcvk6f
— あんせいきこうりん@ (@kyu0817a) November 28, 2025
數萬粉絲失望！濱崎步演唱會舞台遭拆除
這起事件並非單一個案。矢板明夫指出，近期多名日本藝人在中國大陸舉辦的演唱會同樣遭到臨時喊停，形成了罕見的大規模停演現象，受影響的藝人包括濱崎步、美波、花譜、吉本興業等。
其中，影響最大的是日本天后濱崎步原定於今（29）日在上海舉行的演唱會。據悉，這場演出已售出1萬4千多張門票，數百名工作人員花了五天時間搭建的舞台，在今日突然接到演唱會取消通知後，已經被全部拆除。濱崎步事後也透過自媒體向期待已久的粉絲們表達了深深的歉意。
矢板明夫：北京試圖透過藝人對日本政府施壓
矢板明夫分析，中方選在這個時候突然刁難日本藝人的演出，其背後的主要政治意圖，是想透過影響藝人和廣大粉絲群體，向日本政府施加壓力，逼迫高市早苗首相收回涉及台灣的言論。
然而，他批評這種「不分青紅皂白的強制手段」，不僅凸顯了中國政府對藝術和人權的不尊重，也使藝人、主辦方和數以萬計的粉絲蒙受了重大的經濟與精神損失。
這項強硬的政治報復手法，也引發了日本網友的強烈反彈。在社群媒體上，廣大日本網友對中國政府的做法表示強烈譴責，同時堅定支持日本政府「堅決不能屈服於這種流氓行為」，支持高市早苗首相堅決不撤回發言，顯示日本社會對抗政治施壓的決心。
