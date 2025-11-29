中日交惡！濱崎步、海賊王演唱會遭鍘 日網轟中共流氓

日本歌手大槻真希在上海開唱到一半，突然被工作人員搶走麥克風趕下舞台，她當場露出驚訝表情。（圖：Threads）

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中共跳腳，中日關係惡化，波及日本藝人在大陸的演出活動，天后濱崎步上海演唱臨時遭陸方取消，昨（28）日更發生日本歌手大槻真希在上海演唱知名動漫《海賊王》片尾曲〈memories〉時，遭大陸官員強制斷電、粗魯架下台的離譜事件，日本網友怒轟中共根本「流氓行為」。

據指出，大槻真希28日晚間在上海舉辦的「遊戲嘉年華2025」活動演唱《海賊王》片尾曲時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，大陸官員強制拉下電閘，大槻真希則被2名工作人員拿走麥克風，並帶離舞台。

廣告 廣告

大槻真希昨天深夜在社群平台IG、X平台發文指出，28日在上海舉行的活動，演出中「因不可抗力因素取消」，她也預告，今天原訂還有另一場演出，也因類似原因取消，「對於所有期待此次演出的粉絲，我們深感抱歉，感謝您的體諒。」

濱崎步方面，上海演唱會已有1.4萬名觀眾購票，昨天被臨時通知取消，舞台也被全部拆除。濱崎步在自媒體上向粉絲們表達歉意，無奈表示自己也是昨天上午才接獲通知要求取消演出。她表示，舞台由200名工作人員日夜趕工5天才搭建完成，還有上百名從日本飛往上海的團隊成員，結果卻在最後一刻被迫取消，讓她深感遺憾。

日本網友熱議，「從沒想過，政治壓力會波及到這種地方」、「這真是巨大的浪費，印證了我們對中國這個國家的印象」、「這完全是一種恐嚇行為」。