中日交惡！解放軍今起連續2週在渤海黃海進行「軍事任務」
中日關係因台灣議題惡化之際，北京接連在黃海沿岸進行軍事活動。大連海事局發布航行警告，宣布今（23）日至12月7日連續2週，在渤海海峽黃海北部部分水域進行軍事任務。
根據大陸海事局21日消息，大連海事局發布航行警告，11月23日下午4時至12月7日下午4時，在渤海海峽黃海北部，38-51.7N121-38.2E、38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E諸點連線範圍內執行軍事任務，禁止駛入。該區域位於遼寧省大連市以南，渤海與黃海交界的近海海域。
另外，葫蘆島海事局22日晚間發布航行警告，11月23日上午9時至下午3時，渤海部分海域進行軍事演習，禁止駛入。據公告，範圍介於40-38.52N 120-59.27E、40-38.52N 121-04.48E、40-34.45N 121-04.48E和40-34.48N 120-59.25E諸點連線區域。
日本首相高市早苗本月在國會答辯中審慎指出，如果「台灣有事」伴隨動武，有可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），但她強調仍要看實際發生的個別具體情況。此言一出，北京強烈反彈，祭出多項反制，施壓要求日方收回「錯誤言論」。
大陸海事局也相繼發布航行警告宣布，11月17日至19日在黃海中部部分海域進行實彈射擊；11月18日至25日在黃海南部部分海域進行實彈射擊。
