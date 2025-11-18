中日交惡《鬼滅之刃》在陸仍賣破17億 傳提前撤檔又獲放映密鑰

中日關係近期因日相高市早苗的「台灣有事」發言惡化，更波及文化娛樂產業。大陸官方已將尚未上映的日本進口電影撤檔，至於正在大陸熱映中的動畫片《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》（簡稱《鬼滅》）雖傳出將提前下檔，但最新消息是電影院已獲得可延長放映的密鑰。

《鬼滅》在大陸的票房已突破4億元人民幣。（圖／美聯社）

高市早苗本月7日在國會答詢時表態，若「台灣有事」伴隨動武情況，可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），引發北京強烈不滿，接連祭出多項反制措施。日本動畫片《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》和真人版漫改電影《工作細胞》已確定暫緩在陸上映。

兩國緊張關係升溫之際，人氣席捲全球的《鬼滅》14日在大陸上映。根據陸媒《快科技》，該電影上映前就以1.81億元人民幣的預售票房刷新了大陸影史進口動畫電影紀錄，上映5天總票房已突破4億元人民幣（約17.5億元新台幣）。

《中央社》報導，北京部分電影院原表示《鬼滅》將在21日0時起下檔，且21日後場次無法購票。但根據最新消息，多位電影部落客分享截圖顯示，電影院已取得新一階段的密鑰，可放映時間延長至23日。

電影院已取得《鬼滅》新一階段的密鑰。（圖／翻攝微博）

據介紹，密鑰是由片方提供給影廳，影院取得後才可正常播放影片。密鑰的時間限制通常是一個月，但《鬼滅》的密鑰是分階段給予，每次有效期僅2至3天。但有業內人士認為，這部片即使繼續上映，排片率也可能大減。

對於官媒《央視》指，《鬼滅》依託IP積累的粉絲基礎，取得初期票房佳績，但隨著高市發表「錯誤言論」，立即引發大陸觀眾不滿。該電影上映3天後票房已呈顯著下滑態勢，市場熱度快速回落。對此，部分影迷並不認同，認為是在「強行唱衰」，所謂第3天票房下滑，是因為週一票房通常會比週末差。

微博網友的看法也呈現兩極，有聲音表示，「今天就下映最好」、「抵制」。但也有網友說，「不知道為什麽要這樣下架啊？好不容易有一個能撐起票房的電影，這才幾天就下架，影院行業不用活了嗎？」「本來懶得去看的，還是去看一下好了」。

據悉，《鬼滅》的大陸發行權是由大陸片商以7000萬元人民幣買斷引進，若提前下映，受到最大影響恐怕就是片商。

