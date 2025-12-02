中日交鋒！釣魚台船艇對峙 中國2度狀告聯合國遭日打臉

中日緊張關係升溫，兩國官方持續互槓！（示意圖／Pexels）





中日緊張關係升溫，兩國官方持續互槓！今天凌晨（2日）兩艘中國海警船進入釣魚台鄰近海域，與日本漁船一度對峙了3小時。而中國再度狀告聯合國，不僅緊咬日相高市早苗的挺台言論，還稱日方正在「重新武裝」，日本再度嚴正澄清，不是事實。

中國海警船廣播（2022.5）：「這裡是中國海警局，釣魚台及其附屬島嶼，自古就是中國固有領土。」

中日又上演緊張畫面，今日凌晨，2艘中國海警船進入釣魚台附近海域，逼近正在作業的日本漁船，雙方對峙3小時，中國船隻才緩緩離開。

央視記者：「首先針對日本的無理狡辯，中方的致函當中，既是表達明確的反對，同樣予以回擊。」

昨（1）日中國駐聯合國代表傅聰二度致函聯合國狀告日本，除了要高市收回挺台言論，還稱日本正「重新武裝」，對此日本官房長官否認表示並非事實。日本官房長官木原稔：「我沒必要針對中國報導進行評論。」

日方兩天內二度澄清，因為近期有多家中國媒體報導指出沖繩並非屬於日本，讓日本官方超級無奈。

鳳凰衛視記者：「日本是否支持台灣是中華人民共和國不可分割的一部分？剛才大臣的回答提到，日本政府的立場始終如一，這麼說是否意味日本政府認為台灣問題是中國的內政問題，我可以這樣理解嗎。」

更傻眼的是日本外務大臣茂木敏充，記者會上中國記者不斷設下套話陷阱，但薑是老的辣，被他一秒拆解。

日本外務大臣茂木敏充：「我想我的理解和李女士你的理解，兩者間應該有些地方不太一樣。」茂木的回應，也被網友狂讚根本教科書等級，巧妙地在敏感問題上堅守立場。

讓人傻眼的還有中國遊客到日本玩怕被排擠，竟然將中國的紅皮護照外頭裝上了台灣的護照套，企圖偽裝身分，爭議行為也被網友撻伐。

