中日代表會晤不歡而散！ 中國官員「雙手插口袋」送客

日本外務省亞太局局長金井正彰在昨天（18日）與中國外交部亞洲司司長劉勁松會晤，結果雙方會後不歡而散。

日本外務省官員金井正彰前往中國進行協商，與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行會談，不過雙方談話似乎沒有交集，最終以不歡而散收場。記者vs.中國談判代表劉勁松：「當然不滿意，嚴肅。」

劉勁松離場時板著一張臉接受媒體提問，直言對會談成果並不滿意。外傳金井正彰清楚表明日方立場，同時也對中國駐大阪總領事薛劍的「斬首說」再度表達強烈抗議。

而在中國社群平台上瘋傳，官媒央視釋出的畫面特別放大金井與劉勁松會談後的畫面，金井正彰手拿公事包、低著頭，看起來就像是在聽雙手插在口袋裡的劉勁松訓話。這一幕引發中日網友議論，就連劉勁松胸前佩戴國徽，也都引發討論。美國總統川普（2025.10.28）：「日本若有任何需要幫助的，我們都會在這，美日是最強大的盟友。」

彭博社等外媒分析，高市上任不到1個月，就因挺台言論激怒中國。面對這場外交考驗，高市沒有太多選項，避免中國實施制裁報復。如果北京當局動作太大，屆時可能會引來川普關注，局勢恐將變得更加複雜。

