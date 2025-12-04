中日僵局持續⋯傳已有日企考慮縮減大陸業務 陸商務部：日方責任

中日關係因日相高市早苗涉台言論陷入僵局，傳出有許多日本企業正在考慮縮減在大陸的業務。大陸商務部4日表示，日方對此負有不可推卸的責任，同時也強調，若日方一意孤行，中方將「採取必要措施」，一切後果由日方承擔。

大陸商務部4日下午召開例行記者會，面對日本時事通訊社提問，「在此之前，中方表示可能採取必要措施反制日本，請問能否具體介紹一下？」，商務部發言人何亞東重申，敦促日方立即糾正錯誤言行，以實際行動體現對中方承諾，為兩國正常經貿合作創造條件。他並強調，若日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔。

日本時事通訊社也問：「近期，受中日關係變化的影響，許多日本企業正在考慮縮減在華業務，商務部對此有何評論？另外，對中國來說，日本企業的在大陸的投資是否依然重要？」

何亞東說，近期，高市早苗公然發表涉台「錯誤言論」，嚴重破壞了中日關係的政治基礎，「日方對此負有不可推卸的責任」。

對於日企在大陸投資的看法，何亞東則指，大陸是全球第二大消費品市場，也是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，大陸始終是外商理想、安全、有為的投資目的地，「包括日資企業在內」的跨國公司都表示看好大陸市場。他表示，大陸始終堅持對外開放的基本國策，歡迎各國投資者到大陸投資興業，分享大陸發展機會。

