中日僵局逼出軍演？吳子嘉：目前非常緊張

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉坦言，中日僵局持續升溫，目前的情況已經是非常緊張。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 近日媒體援引國安單位分析，中日關係持續緊繃，若北京在接下來一週仍無降溫台階，不排除將啟動「聯合利劍-C」軍演，區域安全情勢再度籠罩高度不安。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉警告，中國官媒《人民日報》已頻繁點名日本首相高市早苗，其相關動作恐被視為「武力介入台灣」的鋪陳，他直言「所以目前的情況，已經是非常緊張了」。

吳子嘉3日在網路節目《董事長開講》中指出，高市早苗近來在台灣議題、戰後主權論述與軍事布局上的姿態，都使區域局勢推向前所未有的緊繃狀態。

吳子嘉回顧，中共與日本在戰後主權解讀上各有立場，但1952年戰敗的日本與中華民國簽署的《臺北和約》已明定，將台澎金馬、曾母暗沙等戰時佔領區，歸還中華民國；而日本與中國於1972年簽署的《中日聯合聲明》，僅以「理解與尊重」方式表述台灣主權問題。

吳子嘉提到，《人民日報》近期文章連番批高市早苗，不僅將其發言視為鋪陳武力介入台灣，更暗示她與美方在軍事節奏與政治動作上「保持同步」，北京因此強烈警戒。

至於台海是否將面臨新一波利劍軍演或聯演升級？吳子嘉提醒，外界須密切觀察演習範圍是否突破既有界線，是否呈現擴張挑釁意圖。他同時補充，目前日本完全沒有放鬆姿態的跡象，反而緊跟美國步伐，展開步步進逼的情勢，使中日雙方在對台信號與軍事動作上激烈碰撞，進一步推升區域地緣政治的警戒風險。

