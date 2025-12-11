中日僵局難回頭？日媒專訪陸學者示警：激似「甲午戰爭前夕」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，持續延燒，日媒引述大陸學者認為，目前局勢激似「甲午戰爭前夕」，最終「走上了帝國主義道路」。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

日媒《西日本新聞》引述北京清華大學名譽教授劉江永指出，高市曾多次參拜靖國神社，被中方視為「右翼中的右翼」，「她從未與中國政府任何重要人物有過任何聯繫，也與他們沒有任何關聯。而政府的許多重要成員都與台灣關係密切。我一直擔心，如果中日關係因台灣問題而激怒中國，將會陷入非常危險的境地。」

廣告 廣告

至於高市3日在國會回答質詢時強調，日方對台灣的基本立場與《中日聯合聲明》中所述一致，不會有任何改變，劉江永說，「這比她之前的聲明稍好一些」，但他指出，高市稱「日本在《舊金山和約》中放棄對台灣的一切權利」的說法是不可接受的，「我們應該參考《開羅宣言》和《波茨坦宣言》，這兩項文件都確認台灣屬於中國。」

至於日本軍國主義是否會「捲土重來」，劉江永持保守看法，「我不認為，但確實存在這種危險。當前形勢與19世紀末甲午戰爭前的情況非常相似。當時，日本視俄國和中國為敵人，增加了軍費開支，並對台灣和釣魚台表現出野心，走上了帝國主義道路。」

劉江永表示，目前高市的立場以及支持她的社會氛圍，不會輕易改變，「只要高市政府繼續執政，中日關係就很難改善，我擔心兩國關係會進一步惡化。」

延伸閱讀

MLB/王建民現身冬季會議 美日記者驚喜喊：洋基19勝王牌

WBC/西語老師不想打 多明尼加少一門重砲

WBC/中華隊唯一大聯盟投手 鄧愷威打不打還在評估