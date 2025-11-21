中日僵局 學者：中共藉機提高「底線」

針對中國與日本近期備受關注的對立態勢，學者曾偉峯今天(21日)受訪時分析指出，日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言其實尚未踩到中共的底線，因此目前局勢不會升級變成衝突，而中共決定「大做」此事，一方面是他們認為美國正在「戰略後撤」，另一方面也想藉此機會教訓日本，並試圖不斷提高自己的底線。

日本首相高市早苗11月7日在國會回應在野黨議員質詢「台灣有事」時的答詢內容引發中國不滿，並要求高市收回相關言論。事態發展至今，中國政府除外交場域的發言愈來愈強硬外，還不斷陸續提出各種反制措施，不禁讓人好奇中國政府的「底氣」究竟從何而來？

政大國關中心國際合作事務統籌長、副研究員曾偉峯分析，中共認為美國在此區域正在進行「戰略後撤」，講白了就是研判美國不會幫日本出頭，曾偉峯說：『(原音)所以中共的攻勢是立基在他認為這個區域的老大哥其實已經在撤退了，結果你日本、台灣還在步步進逼，這對他來說，他當然要趁這個機會好好把你教訓一頓。』

對於美國國務院副發言人皮戈特(Tommy Pigott)在社群媒體發文重申美日同盟承諾，台灣媒體解讀這是在此事件發生後，美國國務院「首次」、「主動」發聲支持日本，曾偉峯則認為美國國務院只是在重申美、日的軍事合作，不算是幫日本出頭；換句話說，美國國務院目前的重申內容完全沒有提到中國，既無言語譴責，也沒有出動軍艦之類的動作，這對中共而言根本不痛不癢，而且美國國務院的重申內容反而釋放了一個訊號，證實美國正在戰略後撤。

回到事件本身，曾偉峯解讀中共無意讓事態升高成為衝突，因為高市早苗的發言沒有涉及日本政府對於台灣「主權」的立場，她只是在談台海相關問題，因此尚未踩到中共的底線，曾偉峯說：『(原音)一般來說，日本首相就是談到台海問題，而且她也沒有特別談到，我覺得是沒有多麼冒犯，所以這對中共來說可大可小。他選擇「大」，一定有背後的原因在；中共現在就是要把這個底線，把它一直往上提。』

既然沒有踩到底線，又不想讓事態升級變成中日衝突，中共到底想要得到什麼？除提高「底線」外，曾偉峯表示，「就是要逼你就範」，甚至想看到高市下台。

這種不會變成衝突的狀態，曾偉峯稱之為「冷和」。他認為雙方將會「冷和」好一段時間，但這完全不讓人意外，因為「中日關係一直都是這樣來來去去」，且相較2012年日本政府將釣魚台列嶼收歸國有事件，由於涉及核心利益的「主權」，當時的對立態勢更甚現在，所以綜觀這次發言事件延燒至今，僵局尚未超越2012年。