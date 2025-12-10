中日僵局 學者：攻守之間鬥而不破

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢「台灣有事」時的內容引發中國不滿，僵局已持續超過1個月。學者楊鈞池今天(10日)受訪表示，觀察發展至今的局勢，中國持續加強施壓力道，日本則轉採防禦性守勢，但在美國反對武力改變現狀的立場下，緊張情勢雖有升高，但整體狀態處於「鬥而不破」，各方都會試著避免擦槍走火。

針對中日對立態勢，高雄大學政治法律學系系主任楊鈞池分析，中國主要動作目前有二，一是採取派出軍機艦圍繞的灰色地帶戰略，逐步拉升對日施壓力道；另一做法則是持續進行法律戰，最新舉動是拿出開羅宣言、波茲坦公告等文件，在國際上指稱台灣地位早已被「七重鎖定」。

相較於中方開始祭出灰色戰略、法律戰等「攻勢」，楊鈞池表示，日本則是逐漸採取「守勢」，因為在高市早苗不可能撤回相關言論的情況下，她轉而重述舊金山和約、中日四個政治文件的日本政府一貫立場，所以由此來看這場爭端，研判將會持續僵持好一段時間，楊鈞池說：『(原音)這我們常用的一個字眼，「鬥而不破」，其實中方一定是「鬥而不破」，對日方來講，現階段應該是比較屬於守勢。』

至於美國的態度，楊鈞池從兩個面向切入說明，首先是白宮最新「國家安全戰略」強調的和平解決歧見，以及美國國務院對於共機雷達照射日機的回應，這些都在說明美國反對緊張局勢繼續升高的立場；另一面向則是美軍「林肯號」航母打擊群進入印太區域，目的是要為此區域的可能衝突做出預防性軍事部署。

中、日這波爭端實因台灣議題而起，楊鈞池提醒中國法律戰對台灣的影響，尤其是面對中方在歷史文件上對於中華民國、中華人民共和國「偷換概念」的做法，我方相關部門一定要持續表達堅定立場，全力防止中方刻意「錯疊」的行徑。