中日僵局 學者：訴諸聯合國憲章這招有效

針對中國與日本目前仍無緩解跡象的對立僵局，前駐愛爾蘭代表杜聖觀今天(28日)受訪分析，中國目前訴諸「聯合國憲章」、國際法，以及「戰後國際秩序」，其實是相當有效的一招，一方面因為國際法理會讓大多數國家無法反駁，另一方面則是確實打到日本是個「戰敗國」的痛處；不過日本也將藉此機會進行國防改革，積極強化自身防衛力量。



日本首相高市早苗11月7日在國會回應在野黨議員質詢「台灣有事」時的答詢內容引發中國不滿，中國除祭出限縮經貿、人員交流等手段外，另在送交聯合國祕書長的信函，以及中國駐日大使館的社群平台發文裡，都提到聯合國憲章的「敵國條款」或相關國際法。

另在中日對立情勢僵持之際，美國總統川普(Donald Trump)先後與中國國家主席習近平、高市早苗通話。根據中共官媒說法，習近平在通話時強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，川普則說「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

前駐愛爾蘭代表、元智大學管理學院兼任副教授杜聖觀表示，中國訴諸「戰後國際秩序」、訴諸因此而成立的聯合國及相關國際法，在西方尊重與講究法律的背景下，中方這種切入角度，在外交場域可說是相當有利，杜聖觀說：『(原音)這個是講道理的，我認為他的國際法這一招，其實蠻厲害的，就是我從國際法，用國際法透過聯合國，你美國若支持日本，那你要講出道理來；另一方面，這個也是日本的弱點，因為你是二戰戰敗國。』

杜聖觀認為，從國際法理來看中國與日本的對立，中方「這一招」將讓多數國家無法反駁，且許多國家對此局勢只好保持沉默。

杜聖觀進一步分析，聯合國「敵國條款」對德國、日本的軍事發展多所限制，也是對日本激進主義的緊箍咒，日本雖曾不斷提案主張去除，但聯合國迄今仍未通過，而日本指稱「敵國條款」已經過時，則是種掩蓋事實的說法；換言之，中國主打國際法，將二戰戰敗國應遵守的責任再度提出討論，對日本是打到痛處。

至於中日僵局如何化解，杜聖觀從國際談判裡的「第三者」來分析，川普的介入將產生作用，從現有資訊與情勢來研判，川普的立場是希望降溫，不要讓問題持續擴大，或將試著磨出一個兩邊都可以走下來的台階，但這需要好一段時間，意味著中國與日本的對立態勢或許將持續1年以上。