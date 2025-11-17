中日僵局 學者：雙方都不會任由情勢失控

近期因為日本首相高市早苗關於「存立危機事態」(存亡危機事態)的發言，讓中日對立似有升高態勢。學者趙文志今天(17日)受訪指出，兩國的僵局確實很難在短期內化解，不過，他認為雙方政府都會有所克制，不會任由情勢失控，且會設法避免僵局升溫而引發衝突。

日本首相高市早苗日前在國會回應在野黨議員質詢「台灣有事」時的答詢內容引發中國不滿，除數度表達強硬立場外，還陸續祭出赴日旅遊提醒、軍艦通過大隅海峽、海警船巡航釣魚台海域、提出琉球「原住民」等反制舉措。

中正大學副教務長、戰略暨國際事務研究所教授趙文志表示，中國一直將台灣視為核心利益中的核心，高市早苗在國會公開明確表達「台灣有事」相關論述，當然踩到了中國的紅線，這是北京必須做出回應的第一個原因。

另一個原因是當前的國際社會氛圍，有愈來愈多國家願意公開與台灣官員互動，北京一定也注意到這個「不避諱」的趨勢，所以必須出手處理，趙文志說：『(原音)面對這樣的全球趨勢跟氛圍，我覺得對中國政府來講，他必須要遏制這樣的情況，所以在面對日本首相公開在國會裡面很清楚談到台灣問題，觸碰到他的底線，對他來說，是一種公開地介入中國內部事務情況下，自然而然他就會採取強硬的態度。』

中國態度強硬，高市也不會收回她的言論，中日對立態勢是否會因此持續升高？趙文志表示，短期內雙方的僵局會持續，但長期而言，中、日都不會想要發生衝突，趙文志說：『(原音)我覺得雙方應該是會有克制，也會避免升高衝突、讓情勢整個失控的狀況發生，所以你看日本已經派出相關代表(外務省亞洲大洋洲局長)到中國去了，某種程度也是試圖去降溫，就是不要讓這樣的僵局逐漸升溫，最後導致兩國之間的衝突，我相信不是雙方所樂見。』

最後來看美國的角色，美國駐日大使葛拉斯(George Glass)重申美日同盟堅定維護台海和平穩定。趙文志分析，高市的發言內容其實與美國的政策一致，所以葛拉斯不過是在美日關係、美日同盟的框架，以及美國對中政策大方向之下表態；換言之，美、日利益一致，當日本受到來自中國的壓力時，美國自然會出面，讓中國知道美國的立場。