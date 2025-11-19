中日僵局 林佳龍：支持高市 籲中勿升高衝突

針對中國與日本近日的對立態勢，外交部長林佳龍在今天(19日)播出的寶島聯播網「寶島全世界」節目專訪中表示，中共現在是設法施壓日本首相高市早苗，希望能毀滅其政策方向，因此我方「應給予她更大支持」，林佳龍同時說明我方立場是希望此事能夠冷卻，「不要被煽動升高」，也呼籲中國不要升高衝突。



日本首相高市早苗日前在國會回應在野黨議員質詢「台灣有事」時的答詢內容引發中國不滿，並要求高市收回相關言論。林佳龍在專訪中對此解讀，中共若對台灣採取軍事行動，就是為了突破第一島鏈，因此在各種想定情況裡，中共一定會將美日安保當做假想敵，所以日本基於國家利益去設想「台灣有事」的各種情境，其中一個是中共軍艦封鎖台灣時，是否會對日本造成存亡危機？所以，林佳龍認為，高市的發言內容是個假設性脈絡。

林佳龍表示，中共今年使用「三個80年」的民族主義牌，「台灣有事」議題剛好給了中共一個藉口，因此可以看到中共對日本祭出「壓制性的紅線」，刻意將壓力加給高市早苗。

林佳龍進一步說明兩點立場，首先我方會慎重關注中共領導者是否會在內部經濟困難情況下主打民族主義牌，同時也會持續支持高市，林佳龍說：『(原音)也要呼籲中國，不要去升高衝突，對於高市早苗首相，應該給予她更大的支持，因為這個是可能未來會有骨牌效應的衝擊，(高市)講的話是有假設性脈絡，但中共是片段想要去操作，來施壓於她，形成對高市早苗路線的壓力之後，是要去攻擊她，進而去毀滅高市的政策方向。』

第二點立場，與日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰前往北京磋商有關，林佳龍對此表示肯定，並希望事態可以冷卻下來，林佳龍說：『(原音)我們當然希望這個事情能夠冷卻，不要被煽動升高，這個時候我覺得日本政府派人去溝通，這個動作是好的，因為這個我有意願要跟你溝通，至於你接不接受，我們可以討論。』

林佳龍指出，中國已經是個大國，不應像流氓國家玩那種「火車對撞」或「邊緣策略」，表面上好像贏了，但台灣的經驗可供參考，「不能答應的事情就是不能答應」，若答應了他就會得寸進尺，所以，林佳龍認為，守住這條線之後，姿態可以溫和，讓現況冷卻，避免中共試圖操弄。