中日公務船在釣魚台海域「交鋒」 雙方各說各話
中國和日本今日（12/2）在釣魚台海域出現「交鋒」場景。中國海警稱「驅離」日本漁船，日方則表示要求中國海警船駛離「領海」，所幸雙方並未爆發衝突。
中國海警局今早發新聞稿表示，日本「瑞寶丸」號漁船「非法進入我釣魚島領海」，中國海警船「依法對其採取必要管控措施並警告驅離」。
中方在聲明中強調，釣魚台和附屬島嶼為中國領土，中國海警將持續在該海域執法，「堅決維護國家領土主權和海洋權益」。
日本共同社則報導指出，兩艘中國海警船於今日凌晨2時半左右相近駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）週邊領海。日本海上保安總部表示，兩艘中國海警船均搭載機關炮，「一邊宣揚中方主張，一邊試圖靠近1艘日本漁船，日方巡邏船要求其駛離領海」。
共同社報導指出，這是中方公務船繼11月16日後再次駛入釣魚台周邊領海，也是今年以來第29天在該海域發現中國海警船隻。
路透社則在報導中強調，中日雙方對這天的海上「交鋒」給出內容截然不同的說明。中方指控日本漁船非法進入中國領海後遭驅趕。日方則是表示攔截驅趕兩艘中國海警船。
路透社在背景報導中說明，日本首相高市早苗上月7日在國會答辯時的「台灣有事」論，引發中日之間的外交緊張。
