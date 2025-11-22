中日冰點又掀釣魚台 日13年前嗆「翻桌」今仍強硬
日本首相高市早苗今天（22日）抵達南非準備出席G20峰會，高市日前拋出台灣有事論，讓中日關係再度惡化，外界關注她是否會與中國總理李強能短暫交流。此時兩國輿論戰也升溫，中國網友將高市的車牌號碼「3777」牽扯到盧溝橋事變，中國又宣稱擁有釣魚台主權，甚至致函聯合國狀告高市違反國際法，中日雙方火藥味愈來越濃。
日本首相高市早苗抵達南非出席G20峰會，高市日前在國會的台灣有事論，讓中日關係降到冰點，因此外界高度關注她是否有機會在會場和中國國務院總理李強談話。中國外交部強調沒有會面的安排，日方則希望能與中方面交流。
日本首相高市早苗：「（與中國）建立建設性且穩定的關係，這個整體大方向沒有任何的改變。」
中日關係緊張，雙方也在網路掀起論戰，有中國網友在微博上發出，高市早期的私人轎車車牌號碼為「3777」，稱和1937年7月7日的盧溝橋事變日期相同，而現在的首相専用車車牌號碼也是沿用號碼「3777」。但也有理性的網友出面解釋，說高市早苗生日是3月7日，丈夫則是7月7日，連起來就是「3777」，要大家別再無限上綱。
另一方面，中國大使館在X平台上面亂開炮，表示釣魚台是中國的固有領土。今天凌晨5點半，10艘大陸當局的船隻在釣魚台週邊海域航行，中國主動提起釣魚台就讓人想到2012年時，日本政府決定將釣魚台全面「國有化」，中國也曾發出同樣激烈的抗議。
但面對中日危機，時任內閣官房長官的菅義偉拍桌發下豪言，表示如果中方找碴挑釁，就把談判桌踢翻，由此可見日本態度始終很強硬。中國近日更致函聯合國秘書長古特雷斯，狀告高市早苗違反國際法。中國外交部也發文稱，依照聯合國憲章，聯合國創始成員國們將能跳過安理會群起攻之。
中國軍視網記者尹成成：「有日本無知政客妄言，擊沉福建艦簡直是癡心妄想。」
學者分析，若中日真的開戰，日本沒有勝算，最優解還是以堅韌的態度持續談判。
