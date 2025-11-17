中日原訂在廣島舉行友好親善活動 因「安全理由」取消

在日本首相高市早苗發表「台灣有事論」之後，立即在「X」平台上發文，表示要砍掉高市「骯髒頭顱」的大陸駐大阪總領事薛劍。

日本共同社報導，日方相關人士今（17）日透露，大陸駐大阪總領事館，原定今天在日本廣島市要舉辦的中日友好親善活動，由於安全因素，臨時決定取消。

中方說明，之所以取消這次活動，是基於安全戒備上的理由，因為大陸駐大阪總領事薛劍，原本將出席這次活動。

先前，日本首相高市早苗在眾議院答詢時表示，如果「台灣有事」伴隨著對方使用武力的情況，有可能會構成對日本的「存亡危機事態」，日本有可能會動用「集體自衛權」，而就在高苗說完這番話不久，薛劍就在「X」平台發表評說：「擅自闖入的骯髒頭顱，就該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」，相關發文引發日方強烈不滿。薛劍雖然不久後刪除貼文，不過日本仍然要求，對薛劍的貼文，應該要做出「適當的處理」。