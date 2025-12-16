中日吵不完！聯合國安理會激烈交鋒 外交部：日本從未承認台灣是中國一部分

中日關係緊張迄今未見趨緩，中國常駐聯合國代表傅聰15日在聯合國安全理事會的會議上，再指責日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」的答辯是「逆流而動」、「對中國內政的粗暴干涉」，日本常駐聯合國代表山崎和之予以反駁，雙方展開激烈交鋒。我國外交部今（16）日表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，日本也從來沒有承認台灣是中華人民共和國的一部分。

高市早苗11月7日就「台灣有事」假設性情境答辯期間，提出中國對台灣使用武力可能構成日本「存立危機事態」，暗示日本自衛隊可能介入，引發中國強烈不滿。傅聰在聯合國也2度致函聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres），要求高市早苗撤回相關答辯，山崎和之也2度致函古特瑞斯，對傅聰說法予以反駁。

日本首相高市早苗日前在國會答詢時表示，「台灣有事，即日本有事」，此番言論引發中國跳腳。（資料照，美聯社）

安理會吵到要求額外發言 台日協：日本政府立場未改變

據日本《共同社》報導，聯合國安理會15日以國際和平與總體安全保障為議題召開「為和平展現領導力」會議，由輪值主席國斯洛維尼亞主持，除了中國、日本，其他國家大多圍繞於秘書長選舉程序透明度，及聯合國改革必要性進行發言。傅聰在發言時指責高市早苗的答辯是「逆流而動」，給世界和平帶來嚴重隱患，山崎和之則說中方批評與會議主題「不恰當且無關」，並反駁其發言「沒有根據，令人遺憾」；雙方在會議尾聲還分別要求額外發言機會，並再次相互指責。

另據中華人民共和國常駐聯合國代表傳記載，傅聰發言時還提到，「日本將竊取之台灣歸還中國是戰後國際秩序的重要組成部分，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是在政治上和法理上共同鎖定的、鐵一般的事實。」並引述《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》、聯合國大會第2758號決議及聯合國法律意見、《中日聯合聲明》、《中日和平友好條約》等歷史文件。

對此，外交部台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今日於例行記者會中回應，中華民國台灣是主權獨立的國家，主權是屬於全體台灣人民，而雙方互不隸屬，中華人民共和國從來沒有統治過台灣，這已經是國際社會公認的客觀事實及現狀。而日本政府對台灣地位的立場也從來沒有改變，日本政府一貫立場就是理解並尊重中國的主張，但是從來沒有承認台灣是中華人民共和國的一部分。

中國制裁日本退將岩崎茂 外交部：跨國鎮壓不符國際法

另一方面，針對中國外交部昨日宣布制裁我國行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂，外交部則透過新聞稿表達嚴正關切，強調中國對台灣人民及其他國家公民在台灣或第三地參與相關政治、公共事務及民主活動，並不具任何管轄權。任何以國內法或政治理由，對他國人民進行跨國鎮壓或干預的作為，均與國際法精神及國際人權規範不符。

外交部指出，我國基於國家發展及公共政策需要，依法聘請具專業背景之國際顧問，屬於正常且合法的主權行使，也是國際間常見的交流合作模式。岩崎茂長期致力於區域安全與和平相關事務，其個人專業參與符合國際慣例，也不涉及任何對他國內政的干預。外交部呼籲中方審慎看待，避免將正常的國際交流與專業合作政治化，或以片面立場加以詮釋。

外交部強調，此類作為無助於促進區域穩定，反而可能對各方交流互信造成不必要影響。台灣一向重視與區域內各方的和平共處，並致力與理念相近國家深化合作，共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。對於任何因參與民主或公共事務，而遭受不當對待的台灣人民及在台其他國家公民，我國政府均將依法提供必要保障。

