中日因台灣問題交鋒！李在明：韓國不選邊站

▲韓國總統李在明3日就中日兩國矛盾表示，首爾不應「選邊站」，偏袒任何一方都可能加劇衝突。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本與中國近來因台灣問題爆發衝突，雙方隔空論戰。對此，韓國總統李在明3日就中日兩國矛盾表示，首爾不應「選邊站」，偏袒任何一方都可能加劇衝突，應盡可能發揮居中斡旋調解的作用。

綜合韓聯社等外媒報導，李在明3日舉行戒嚴令一週年之際，在青瓦台迎賓館會見外媒記者。當被問及有關中日近日的緊張關係時，李在明強調，韓國不會在兩國之間選邊站，「如果我們選邊站，只會加劇衝突。」

他也引用一句韓國諺語：「勸人停手，助人成事（Stop a fight, but help make a deal）。」並補充稱，與其偏袒一方，不如探索各方能夠和諧共處的方式，盡可能減少衝突，並在條件允許的情況下積極發揮斡旋調解作用。

李在明進一步形容，東北亞在軍事安全方面是一個「高度危險的地區」。面對當前的地緣政治，他說，無論是個人之間的關係，還是國與國的關係，都應最大程度地實現共存、尊重與合作。他指出，應努力發現各方的共同點，發掘合作潛力，並在可能的範圍內推動合作。

這場在東北亞掀起震盪的外交風波，始於日本首相高市早苗上月上旬在國會答辯時，提到「台灣有事」可能成為允許行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此發言引發中國反彈，並祭出各種措施抗議，其中包括呼籲中國人不去日本旅遊、禁止日本水產進口、封殺日本藝人等一連串措施。

