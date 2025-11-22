中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
日本首相高市早苗日前在國會表示「台灣有事可能成為日本的存立危機事態」，引爆中日數年來最嚴重的外交衝突。不僅雙邊關係急凍，與韓國的三方合作也遭波及，中國更罕見將爭端升級至聯合國。
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。
在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手續外，也通知韓國原訂本月24日的中日韓文化部長會議暫時延期。
此外，事態更進一步擴大到聯合國層級，中國常駐聯合國大使傅聰致信聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），指控高市早苗的發言已構成「武裝干預威脅」，是對國際法的「嚴重違反」，並警告若日本參與台海武力行動，「將被視為侵略」，中國將依國際法行使自衛權。
信中措辭強烈，被視為北京在此次事件中最嚴厲的官方表態。日本外務省向媒體表示，傅聰的批評「完全不可接受」，強調日本對和平的承諾未變。
高市則在國會答詢中打破長期模糊策略，指出中國若攻台，可能構成日本法律上可出動自衛隊的「存立危機事態」。此舉也引發中國在經貿及文化交流上採取反制，包括日方音樂人在中國的演出突然取消等。北京持續強調《波茨坦宣言》、《開羅宣言》為中國主張台灣主權的依據，但多國並不認為這些文件具有法律效力，且當時簽署的乃是現今在台灣的中華民國政府。
在高市強硬政策、北京強勢反擊、加上明年將迎來日本二戰戰敗80週年等敏感因素下，中日關係急凍已蔓延至多層面。三方峰會能否重啟、區域緊張是否升溫，各界高度關注。
