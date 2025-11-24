中日外交冷戰！高市早苗G20發言 李強「中途離席」代表團座位換人坐
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
日本和中國近日關係緊張，日本首相高市早苗與中國國務院總理李強雖共同出席G20峰會，但兩人並未進行任何交談。更引人注目的是，輪到高市在會議上發言時，原本在座的李強離席，改由其他官員代為出席，二人在峰會上完全零互動。
根據《NHK》報導，在南非舉行的G20峰會的議程中，李強發言結束後，輪到高市發言的環節時，李強已不在座位上，中國代表團的座位改由另1名人員接替，這一幕被視為中日關係陷入緊張的具體縮影。
峰會結束後，高市早苗在記者會上證實，此行她與李強「沒有任何形式的接觸或交談」，但她仍強調日本將會持續敞開和中國談話的大門：「構建具建設性且穩定的日中關係，這一大方向沒有改變」。
面對中國近期在東海、南海及台灣議題上的強勢作為，高市也展現原則立場，她表示，日中之間確實存在許多懸而未決的課題與關切，但她也強調，日本未來將繼續「明確表達該有的立場」，並強烈要求中方採取負責任的行動。
《NHK》分析，以往在這種多邊國際會議場合，中日領導人即便沒有正式會談，通常也會進行簡短的「站邊交談」（pull-aside）或寒暄。然而，此次雙方全程零互動，加上李強中途離席，顯示在高市早苗「台灣有事」言論的影響下，中國對日本的態度依舊強硬。
