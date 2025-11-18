中日外交官員磋商 毛寧再促日收回言論「給中國人民一個交代」

中日兩國近來因台灣議題陷入外交僵局，兩國外交官員今（18）日在北京舉行磋商。大陸外交部今下午再敦促日方收回「錯誤言論」，「給中國人民一個明確的交代」。

毛寧今天在大陸外交部例行記者會上。（圖／CCTV+）

大陸外交部發言人毛寧今日下午主持例行記者會。陸媒指有評論認為中日關係正向近年來最低點滑落。中方如何看待中日關係下步走向？

毛寧回應稱，中日關係出現目前的局面，根源在於日本首相高市早苗「公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政」，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件的精神，破壞中日關係政治基礎。

毛寧強調，中方維護核心利益、捍衛國際正義的立場沒有絲毫改變。「日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代」。

另外有日媒在記者會上提問稱，「據報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行了磋商，能否介紹磋商的具體內容？」

對此，毛寧證實，劉勁松今天上午在北京同金井正彰舉行了磋商。「在磋商中，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，指出高市的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責」。

毛寧又說，中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在「涉華問題」上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。

