中日外交緊張 韓中日文化部長會議突延期

日本首相高市早苗日前在國會上對「台灣有事」表態，引發中國強烈不滿，南韓官媒今天(20日)報導，原定於本月舉行的韓中日文化部長會議突然宣布取消。

綜合外電報導，南韓文化體育觀光部今天表示，中國文化和旅遊部近期臨時通知南韓，將延後舉行「2025年韓中日文化部長會議」。該會議原定於本月24日在澳門舉行。

針對臨時停辦會議，中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上表示，日本領導人公然發表極其錯誤的言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。

自2007年起，韓中日三國每年輪流舉行文化部長會議，目的是三方促進文化交流與合作。

日本首相高市早苗7日就「台灣有事」發表看法，表示在中國動用武力的情況下，日本可能行使自衛權加以因應。這番言論引起中國強烈反彈，中日外交爭端持續升級。(編輯：宋皖媛)