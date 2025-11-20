中日外交衝突升級 中國宣布禁止日本水產品進口

日本官房長官重申「東京對於和中國進行各種形式的接觸，仍然抱持開放的態度」。（圖片來源／高市早苗臉書）

日本媒體《日本時報》與《NHK》11月19日報導，據一位政府消息人士周三透露，中國已通知日本，即日起暫停進口日本海鮮。由於本月初，日本首相高市早苗發表「台灣有事」的言論，中日兩國陷入外交爭端。

11月初，中國剛恢復從日本進口海鮮。此前，由於福島縣核電廠排放放射廢水，中國從2023年8月開始，對日本海鮮實施全面進口禁令。

今年早些時候，北京曾同意放寬日本海鮮禁令，日本在不到2周前確認首批對中國水產品出口，沒想到，現在中國又重啟日本水產品禁令。

周三稍早，日本政府首席發言人、內閣官房長官木原稔重申，「東京對於和中國進行各種形式的接觸，仍然抱持開放的態度」，但並未詳細說明未來的具體選項。

劉勁松不滿意和金井正彰的會談結果

日本首相高市在11月7日於國會發表的言論激怒中國。高市表示，在最糟糕的情況下，例如中國海軍封鎖台灣週邊海域，日本可能會採取軍事干預，隨即引起北京政府要求高市撤回這些言論。

就在中國禁止日本水產品輸入的前一天，中國外交部亞洲司司長劉勁松表示，他對於和日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會談的結果「不滿意」。

據日本外務省表示，這次會晤很大程度上是對雙方政府先前聲明的重述，中方繼續要求高市首相撤回台海言論，並維持已採取的應對措施。

這些措施包括警告中國公民不要前往日本旅遊，以及警告中國學生不要前往日本留學。

航空業分析師Li Hanming統計，由於中國警告民眾避免前往日本，49.1萬張飛往日本的機票取消。受影響航班的比例周日飆升至 82.14%，本周一也達到75.6%。

取消訂票的最大苦主為中國的航空公司

上周五，在北京向中國旅客發出警告之後，中國已有10多家航空公司為飛往日本的航班乘客提供全額退款。

Li Hanming表示，上海至東京和上海至大阪地區的航班受取消預訂機票的影響最大。他估計，退票造成的總損失高達數十億元人民幣，其中70%為來回機票。

由於中國的航空公司在市場佔據主導地位，因此受到的影響比日本的航空公司更大。

日本旅遊業也受到影響。位於東京、以華人為主要客群的「株式會社東日本國際旅行社」今年剩餘行程的訂單流失8成，這家以中國團體旅遊為主的小型旅行社，正處於這波衝擊的最前線。

根據世界旅遊及旅行協會的數據，旅遊業約佔日本國內生產毛額（GDP）的7%，近年來一直是經濟成長的主要動力。官方數據顯示，來自中國和香港的遊客約佔入境遊客總數的五分之一。

中國和日本的外交爭端波及娛樂業

這場外交爭端也蔓延到其他行業，日本著名娛樂公司吉本興業周二發表聲明稱，由於出現不可避免的情況，該公司已取消在上海國際喜劇節的演出。

北京方面不僅重申原先立場，還暗示將對日本採取進一步措施，這令人擔憂，如果緊張局勢升級或持續，中國可能會利用在稀土礦產等供應鏈的壟斷地位。

「東京或許希望派遣特使緩和緊張局勢，並向北京展現和解態度，從而緩解局勢。然而，中國已經明確表明立場，除非高市收回台海言論，否則日本派遣任何外交特使或做出任何解釋﹐都無法解決問題。」中國官方媒體《環球時報》周二援引中國國際問題研究院研究員項昊宇的話說。

高市早苗11月7日對國會議員質詢時回答，若中國攻擊台灣並威脅日本存亡，日本可能採取軍事回應，這番談話引發多年來最嚴重的中日外交衝突。

