中日外交衝突已月餘 美國國務卿終於表態：會與兩國合作、重視中日平衡

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢時，在談及「台灣有事」時的答辯，引起了重大爭議，更引發北京不滿。不過，美國總統川普和國務院對此都相當低調。在答辯超過一個月後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）19日終於對此表態，並希望表達中日之間的平衡。

盧比歐終於表態

日本共同社報導，盧比歐19日在美國國務院舉行記者會時，就圍繞日中對立加劇的美方應對表示「可以在維持牢固的日美同盟的同時，也與中國進行富有成效的合作」，表達了希望保持對中日平衡的想法。

廣告 廣告

盧比歐指出，中國「將繼續作為一個富裕強大的國家，成為地緣政治中的重要因素」。他強調，美中關係取得緊張與合作之間的「平衡」很重要，認為實現這種平衡可無損美國對日本等印度太平洋地區盟國和友好國家的「堅定參與」。

日本首相高市早苗。（美聯社）

美國不願意挺日本？

這是盧比歐首次在公開場合，就因高市早苗「台灣有事」國會答辯引發的日中關係惡化表明看法。關於日中對立，盧比歐稱「緊張局勢此前就已存在，這是應保持均衡的地區力學之一」。

不過，由於盧比歐在擔任參議員時期，就以對華強硬派著稱，而其在就任第二屆川普政府的國務卿後，為顧及與彰顯和中國國家主席習近平的關係、重視經濟利益的川普意向的態度，開始變得明顯。他同時也兼任美國總統國家安全事務助理。

分析指出，美國正放眼對華貿易談判，以及川普明年4月訪華計畫，因此流露出不願因偏袒同盟國家日本，而去刺激中國的態度。

川普與習近平在韓國會晤，全程歷時約100分鐘。（取自美國白宮官網）

美國有意壓制日本擁核？

日本共同社在另外一篇報導中指出，美國國務院的新聞事務負責人，19日也就日本高市政府的首相官邸人士，發表日本有必要擁有核武器的言論表示，「日本是核不擴散和核軍備控制方面的國際領導者，也是重要夥伴。」

日本首相官邸人士，18日就此做出了上述發言，在接受以不公開為前提的媒體非正式採訪時，表達了日本有必要「擁核」的觀點。

這位美國官員還表還強調，為保護包括日本在內的同盟國家，「將維持世界上最為強大、值得信賴且現代化的核嚇阻力量」。關於美日同盟指出「是印度太平洋地區和平與穩定的基石」。

但報導認為，美國國務院官員作出了上述的這項評論，很可能是意在制衡日本政府內部提出的「擁核論」。



更多風傳媒報導

