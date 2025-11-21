中日外交衝突逐漸升高 蔡正元：未來國民黨難以重新執政｜Yahoo《風向龍鳳配》

高市早苗一句「台灣有事即日本存亡危機」震撼東亞戰略板塊，日媒報導駐日美軍在岩國基地部署的中程導彈發射裝置「堤豐」已經從岩國市撤走，代表美國不挺日本？與此同時，中國同步加碼延長黃海實彈八天，中日關係正急速僵化。前立委蔡正元在Yahoo《風向龍鳳配》中指出，未來美國、日本和中國大陸針對台海議題的策略走向，「會使得國民黨更不可能執政。」

高市早苗的「台灣有事」說 蔡正元：日本「國家正常化」戰略延伸

日本首相高市早苗近日在台海議題上的表示，前立委蔡正元認為這並非單純外交喊話，而是其「國家正常化」戰略的延伸，「以日本軍工基礎，要做導彈、戰艦、飛機都不是問題，只是過去被美國壓著打，現在他們終於有口實可以向美國要求。」他進一步指出，日本與美軍正以極快速度整合戰略架構，包括美軍將駐日指揮官從兩星升為三星、日本自衛隊調整參謀本部與美軍體系配合；甚至日、美、台三方去年已秘密進行兵推，研究若爆發區域衝突，指揮鏈該如何建立。「既然有這些規劃，日本政治人物脫口而出的激進言論，就不必意外。」

前立委蔡正元、退役少將栗正傑在Yahoo《風向龍鳳配》中解析中日外交風暴。

蔡正元：未來國民黨難以重新執政

蔡正元指出，從近日美國、日本與中國大陸對此事的態度看來，「會使得國民黨更不可能執政。」。真正的關鍵在於，中國大陸若不希望被日本牽著走，讓「台灣被視為日本勢力範圍」成為既成事實，要做出什麼「回擊」。至於中日衝突何時可以降溫？蔡正元坦言，「一定要使得局勢緊張到某種程度，逼得美國不得不去壓迫日本改變方向。」

中日關係急速僵化 解放軍釋放了四大軍事訊號？

退役少將栗正傑指出，最近北京同時釋放四個關鍵訊號，中日之間的軍事風險需要重新評估。首先，是延長八天的黃海軍演，「2023 年美軍在同一海域操演時，中國僅以五小時兩棲登陸艦科目回應，如今卻把軍演拉到八天」。第二，一架解放軍無人機直接穿越與那國島，迫使日本派戰機升空攔截，這類無人機可連飛15小時，但「日本有人戰機要多少架次才攔得住？」第三，是一開始就穿越大隅海峽的解放軍艦隊，如今疑似已移到日本東側海面，且配有補給艦，具備長時間滯留能力。最後則是釣魚台水域風險急速上升。栗正傑警告，「中日雙方擦槍走火地點極可能是在釣魚台。」

主持人唐湘龍則認為，美日兩方近期一連串動作顯示雙方在「台灣問題」上開始出現分歧，「一個是走向棄台論的美國，一個是走向保台論的日本。」他指出，美國竟選在此時撤出堤豐系統，「非同小可！」因為岩國基地不但部署大量 F-35，也是美軍在日本最重要的戰略威懾點之一。他更認為，川普已把日本與高市早苗「納入與習近平談判的籌碼之一」。