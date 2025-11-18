「中日外交風暴」誰贏了？中共戰狼突認了：中國離取得勝利還有距離

大陸中心／黃韻璇報導

中國國家主席習近平、日本首相高市早苗。（圖／翻攝自新華網、高市早苗Instagram）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。然而這場「中日外交風暴」如今究竟誰佔上風？前《環球時報》總編輯胡錫進就稱，「中國離『取得勝利』還有距離，但我們已然佔了上風，我們的目標逐漸實現」。

前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨（18）日晚間發文，談及這場中日衝突當前態勢，認為「中國離『取得勝利』還有距離，但我們已然佔了上風，我們的目標逐漸實現」。胡錫進聲稱，高市早苗的囂張氣焰基本上被壓下去了，日方派了外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰來中國做解釋，這是日方迫於中方強大壓力，想要緩和局勢的姿態。

接著胡錫進表示，中方採取了一系列實質行動，日方幾乎沒有還手之力。中國向國民發出避免近期赴日旅遊、留學的安全警示，一些航空公司取消去日本的航班，旅行社停止組團前往日本，短短幾天中國人取消了約50萬張前往日本的機票，他認為「中國遊客的斷崖式減少，將會明顯衝擊日本旅遊業」。

胡錫進認為，接下來，高市早苗可能會在台灣等渉華問題上的表態有所收斂，但她仍會爭取不明確收回先前的涉台言論，試圖蒙混過關。胡錫進更放話，「中方絕對不會輕易放過她，我們還有很多牌沒有打出來，它們的出台將會極大衝擊高市早苗試圖困守的防線。因為對中方來說，這就是中日之間圍繞台灣問題的一次攤牌，我們要徹底消除以高市早苗為代表日本右翼試圖影響台海局勢的野心，並且通過此役，為台灣問題是中國內政的莊嚴宣示在國際上立威」。

