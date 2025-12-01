中日外交駁火延燒 國安官員揭北京有「三大誤判」

中國與日本的外交駁火持續延燒，我國國安官員分析北京有「三大誤判」，包括誤判華府的態度、日本政治情勢，以及台海跟島鏈安全是攸關各方的核心利益，並觀察中國近期對日本所採的七大典型複合式威脅手法，包含粗暴外交升級、軍事恫嚇升高等，同時點出中日外交戰很可能會在12月13日南京大屠殺公祭日結束。

北京因為不滿日本首相高市早苗台灣有事的談話，讓中日緊張情勢不斷升溫。對此，我國國安單位也觀察整理日方遭到中國威脅的七個面向，包含粗暴式的對外語言、黃海中部實彈射擊、在海上灰色地帶的複合威脅襲擾、呼籲國民不要前往日本等經濟脅迫、聲稱破獲間諜、發動認知跟錯假訊息的攻擊，以及展開法律的國際戰。

廣告 廣告

此外，國安單位也指出中方對日本的威脅行動有三大誤判，首先是誤判華府的態度，因為美國近期將重心放在烏克蘭跟加薩中東局勢，讓中方認為在印太方面擁有戰略的空窗期，可以趁機威嚇周邊及島鏈；第二是誤判日本政治的情勢；第三則是誤判台海跟島鏈安全，其實才是攸關各方的核心利益，中國拿台灣當藉口來劃定勢力範圍，島鏈安全就會出現破口。

至於中日的外交戰何時能夠結束，國安單位也點出關鍵時間點為12月13日，也就是中國設立的「南京大屠殺公祭日」。

台北／蕭秉儀 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

陸客減少重創生意？ 日本旅遊業者照忙：影響不大

與台44年邦誼恐生變？聖文森「親中政黨勝選」 外交部：續推榮邦計畫

中禁日令擴大！大槻真希唱《航海王》曲目被斷電、消音請下台