中日外交駁火延燒 國安官員揭北京有「三大誤判」
中國與日本的外交駁火持續延燒，我國國安官員分析北京有「三大誤判」，包括誤判華府的態度、日本政治情勢，以及台海跟島鏈安全是攸關各方的核心利益，並觀察中國近期對日本所採的七大典型複合式威脅手法，包含粗暴外交升級、軍事恫嚇升高等，同時點出中日外交戰很可能會在12月13日南京大屠殺公祭日結束。
北京因為不滿日本首相高市早苗台灣有事的談話，讓中日緊張情勢不斷升溫。對此，我國國安單位也觀察整理日方遭到中國威脅的七個面向，包含粗暴式的對外語言、黃海中部實彈射擊、在海上灰色地帶的複合威脅襲擾、呼籲國民不要前往日本等經濟脅迫、聲稱破獲間諜、發動認知跟錯假訊息的攻擊，以及展開法律的國際戰。
此外，國安單位也指出中方對日本的威脅行動有三大誤判，首先是誤判華府的態度，因為美國近期將重心放在烏克蘭跟加薩中東局勢，讓中方認為在印太方面擁有戰略的空窗期，可以趁機威嚇周邊及島鏈；第二是誤判日本政治的情勢；第三則是誤判台海跟島鏈安全，其實才是攸關各方的核心利益，中國拿台灣當藉口來劃定勢力範圍，島鏈安全就會出現破口。
至於中日的外交戰何時能夠結束，國安單位也點出關鍵時間點為12月13日，也就是中國設立的「南京大屠殺公祭日」。
台北／蕭秉儀 責任編輯／馮康蕙
更多台視新聞網報導
陸客減少重創生意？ 日本旅遊業者照忙：影響不大
與台44年邦誼恐生變？聖文森「親中政黨勝選」 外交部：續推榮邦計畫
中禁日令擴大！大槻真希唱《航海王》曲目被斷電、消音請下台
其他人也在看
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 2 小時前
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 18 小時前
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 3 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 6 小時前
台海若開戰「台灣沒勝算」？邱世卿點出致命弱點：台灣完全無法承受戰爭
面對兩岸局勢升溫，台灣政府啟動多項防衛計畫，外交與軍事策略同步應對挑戰。對此，軍事專家邱世卿認為，台灣現在大多老百姓已對政治人物沒有任何期待，「但我寄託希望與期望給廣大民眾，就是大家要真的對戰爭要認真去理解。」邱世卿在風傳媒節目《下班國際線》提到，最近很多人拿到《全民國防手冊》，但裡面告訴你的戰爭敘事跟實際是不同的東西。有很多在螢光幕前，教導大家如何應對戰爭......風傳媒 ・ 1 天前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 6 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
領一萬卻拒承認中華民國是國家 中配被轟"被討厭不是沒道理"
政治中心／綜合報導來台四個月的中配"若瑜"，在YT上分享自己領到普發一萬，有網友稱領一萬就要承認中華民國是國家，沒想到她回錢要拿、你的要求做不到，遭網友砲轟中配被討厭不是沒道理，該名中配將影片轉為私人並發出道歉信，稱是留言的人引導說不好言論，再被網友吐槽根本沒有認錯的心，一點誠意也沒有。民視 ・ 1 天前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 1 天前
7旬陳光復拚連任 泛藍待整合
下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。中時新聞網 ・ 12 小時前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 12 小時前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
重申在北市議會要單獨過半！鄭麗文「不擔心白營不滿」：藍白合氣氛都很好
國民黨布局2026年地方大選，已公布「縣市長選舉特別提名辦法」，對於藍白合也會成立工作小組進行協商，不過國民黨日前喊出要在台北市議會單獨過半，似乎引發民眾黨不滿，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午出席北市黨慶活動時表示，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。鄭麗文強調，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方合作也都非常有誠......風傳媒 ・ 21 小時前
2025秋鬥遊行今登場 轟賴清德1.25兆國防預算：危害兩岸和平走向戰爭
2025秋鬥遊行今（30）日登場，今年以「反戰求生」為訴求，批評民進黨政府提高國防預算、提出1.25兆特別預算等，將排擠社福與教育，也邀請2大在野黨的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌參與。主辦單位表示，今年主題為「反Lie求真、反戰求生」，堅持反戰、反軍購立場，活動約百餘人上街，從立法院群賢樓附近的濟南路集結，行經台北火車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。......風傳媒 ・ 17 小時前
北韓空軍成立80周年 金正恩偕女兒金朱愛同款皮衣出席
北韓空軍11月28日舉行成立80周年紀念活動，地點位於第二空軍師「吉永祚英雄聯隊」的葛麻機場。領導人金正恩攜女兒金朱愛出席，在士兵列隊、軍機迎接下，父女倆皆穿著黑色長款皮衣，先後踏上紅毯，金朱愛也向軍方鞠躬致意。這是金朱愛9月初隨金正恩訪問中國後，時隔3個月再次出現在媒體版面上，兩人隨後一起欣賞空軍表演，金正恩強調空軍在核威懾演習中的作用，並表示空軍將配備新的戰略軍事資產，並被賦予更重要的任務。金正恩沒有提及北韓空軍擁有的武器，但韓聯社從官媒照片分析，可看到外型與南韓使用的德國產遠程空對地導彈「金牛座」類似的飛彈，引發關注，南韓專家認為，顯示北韓空對地的攻擊能力正在提升。北韓近年來持續推動常規武力現代化，以追趕南韓、美國，包括引入多種無人機等。Yahoo奇摩（國際通） ・ 19 分鐘前
綠拚3席全上 藍搶攻 許又仁再戰
台南選區人口消長，其中第十一選區拜歸仁沙崙蓬勃發展，帶動人口進駐，預料明年可能增加1席，現任3席民進黨、2席無黨籍，5人均尋求連任。據了解，民進黨傾向保守提名，但地方盛傳也可能採取「過半＋1」，為選戰埋下變數，加上此次國民黨也將推人選、本屆連任失利的許又仁捲土重來，預期將很有看頭。中時新聞網 ・ 12 小時前
停砍年金案引發朝野激辯！12月12日是否三讀成焦點
國民黨與民眾黨攜手推動「停砍公教年金」修法，目標在12月12日於立法院完成三讀程序，停止繼續調降公教人員的退休所得替代率。據悉，立法院司法及法制委員會已預計於12月4日下午召開協商會議，並在相關草案冷凍期結束後，最快於12月12日進行院會表決，為此議題闖關三讀鋪路。中天新聞網 ・ 1 天前
跟進李有宜退黨！不捨李「被忽略」 朱蕙蓉批黃國昌：沒仁義
[Newtalk新聞] 民眾黨發言人李友宜今（30日）上午宣布退出民眾黨，她原本被看好2026參選新北市第四選區（三重、蘆洲）議員，外界解讀恐與民眾黨主席黃國昌派三重蘆洲區主任周曉芸空降有關，而民眾黨創黨元老、網紅「大媽老司機」朱蕙蓉隨後也在臉書宣布退黨，她受訪時直言，這兩年來看到李有宜很努力，卻一直被忽略、慢慢被抹掉，痛批這個黨「非常的沒有仁義」。 朱蕙蓉下午接受媒體聯訪，對於是否退黨一事與李有宜有關，她直言「對」，在2023年選舉期間認識李有宜，她也有幫忙，覺得這個女孩子蠻辛苦，且選得也相當不錯，老實講，不輸給民眾黨中央委員蔡壁如的成績，且李有宜是初生之犢，然後跟綠委林淑芬比較，選得也不錯，之後李選完後也表示還是要繼續耕耘，且也退而求其次說，立委沒選好，但繼續選議員，那時她就覺得，應該要多多的支持李。 被問到是否覺得李有宜有點可惜，不受黃國昌厚愛？朱蕙蓉回應，先不談黃的問題，但這2年確實看見李有宜的孤單、一直被忽略，也沒有資源，她覺得敢講跟不敢講而已啦，她是看在眼裡。 媒體又問，上篇臉書文在批民眾黨雙標，是否與退黨有關？朱蕙蓉回應，有很多前因後果與累積，從她上政論節目後，個人都可以新頭殼 ・ 22 小時前