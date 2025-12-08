中日對峙加劇已難避免

近日中日兩國的對峙已經由經濟政治層面上升至軍事層面，兩國戰機竟然在宮古海峽上發生了對抗，緊張局勢升溫，可見這次日中對抗的風險不容小覷。

儘管日本有多名首相已經公開承認過日本在二戰期間的侵略行為是嚴重的戰爭罪行，並表明放棄了軍國主義野心，但現時日本政治精英中的復闢主義情緒依然高漲。自茂木敏充被任命為日本外相後，一直主張加強日本的軍事潛力，增加國防開支，並深化與美國的軍事合作。高市內閣的外交軍事目標是在美國的支持下，使日本成為一個成熟的軍事強國，並深化與美國和北約關係。

廣告 廣告

高市的外交政策願景在她對待日美同盟的態度上體現得最為明顯，她表明日美同盟是戰後日本安全的基石。高市對多變的川普的長期可靠性不表懷疑。另一方面，日本與北約高層互動頻繁，雙方合作日益制度化。在2025年1月，日本常駐北約代表團在布魯塞爾正式成立，明顯日本將進一步拉近與北約的合作以及在軍事開支上的擴大。

雖然有報導指川普與高市的對話中表明不希望日本與中國的分歧升溫，但高市內閣以及日本的部分政治精英卻不以為然。其中以防衛大臣小泉進次郎的態度和方針最為明顯。小泉進次郎堅持與美國密切合作，他稱之為日本安全不可動搖的「基石」。

除堅持加快推動與台灣相距約110公里的與那國島部署飛彈部隊以及推動出口武器外，這次中日軍機在宮古海峽上發生的對抗亦不乏小泉進次郎的身影。由於日本方面曾表示希望美國支持高市的言論，抗衡中國的抗議，這次中日軍機的對抗有機會是日本編造來獲取美國支持的事件。

一般日本首相的任期通常為1到2年，最長的也只有3年左右。中國明白日本首相任期的長短，亦清楚與日本的對抗可能持續1、2年。與之前中日的分歧事件相比，美國迄今對此事件的反應較為低調。美國的態度低調將加劇中日兩國的對峙，問題是川普對此狀態的刻意不介入，是否會引發日本政界對其不滿從而令中美日三國關係產生負面變化。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員）