中日對立延燒！香港突停播日動畫《工作細胞》 官媒排程急轉彎惹議

記者陳宣如／綜合報導

日本首相高市早苗近日在國會提及「台灣有事」相關論述，引起中國大陸方面強烈反應，陸續提出旅遊警告、暫停部分日本水產品進口等措施，使兩國關係急速緊繃。政治波動更延伸至文化娛樂領域，繼中國大陸片商延後日本電影上映後，香港電台（簡稱：港台）近期也默默調整動畫《工作細胞》第二季的播放安排，引起外界討論。

香港電台近日突然停播日本動畫「工作細胞」。（圖／翻攝自香港電台網頁rthk.hk/tv）

根據《香港01》報導，港台此前預告將於11月16日起在第31頻道播出《工作細胞》第二季，首集亦如期播映。但依照最新節目表，原定於23日與30日播出的集數已更改為由其他節目取代，並未再標示《工作細胞》第二季的時段。為了配合動畫宣傳，港台曾邀請多名醫生協助拍攝宣傳影片，但自21日起，港台IＧ上的相關宣傳影片已無法查看。對於播出規劃的變動，港台回應指出，會不時檢視節目播放安排，並表示將持續依照《香港電台約章》提供公眾優質節目和資訊。港台亦未進一步解釋此次調整是否與近期國際情勢存在關聯。

相關情況也受到日本媒體關注。部分日媒報導提到，《工作細胞》在香港遭調整播出時程的消息，並推測可能與日中關係緊張局勢有關；而在此前，真人版《工作細胞》電影也曾臨時自中國大陸上映名單中撤下。對此，有網友認為，近期的變動可能是受到國際氛圍影響，但具體原因仍有待官方進一步說明。

