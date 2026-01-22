中日對立持續發酵 日本駐重慶總領事懸缺逾1個月

（中央社北京22日綜合外電報導）「日本經濟新聞」今天報導，已知駐中國重慶市的日本總領事館總領事，已出缺超過1個月，這是因為前任總領事調任後，中方尚未事前批准日方提出的繼任人選，而且在拖延此事。

報導指出，雖然日本大使館或總領事館等駐外機構的首長，因日本方面的人事調整而暫時空缺是常見的情況，但因對方國家不批准而出缺的情況相當罕見。

消息人士透露，「這是中國刻意刁難」，且是兩國對立之下的影響。

日本首相高市早苗2025年11月在國會「台灣有事」的答詢激怒北京當局之後，中方陸續呼籲中國公民避免赴日，並從嚴管制銷日稀土類商品。

而日本駐重慶總領事高田真里去年12月5日轉任瀋陽總領事之後，日本駐重慶總領事就處於懸缺狀態。目前由日本駐重慶總領事館的第二號人物首席領事，代理重慶總領事的業務。

消息人士透露，日本政府反覆要求中方批准新任重慶總領事的派駐案，但目前都未獲回應。

日本內閣官房長官木原稔今天在記者會證實，重慶總領事出缺「屬實」。他表示，首席領事等人會在總領事出缺期間「適當地因應，以避免保護僑民等業務不會受阻」。木原也說明「將持續關注狀況，冷靜且適當地因應」。

木原提到對中關係時表示「日本一貫方針是全面推動戰略互惠關係，建立建設性且穩定的關係」，並強調日本對於「與中國的各種對話持開放態度」。

重慶總領事館是日本在中國設立的6個總領事館之一，領務轄區為重慶市、四川省、雲南省和貴州省等內陸一市三省。主要負責支援在當地經商的日本企業、核發簽證，以及保障日僑安全等業務。

總領事出缺的話，領事館難以與當地地方政府首長開會協商，這可能妨礙雙方溝通與交流，也可能導致總領事主辦的接待活動難以舉行等不便。例如，重慶總領事館本月中旬在四川省成都市舉辦會議時，就由派駐在北京的日本大使金杉憲治前往當地，代理總領事職務。

報導指出，中國方面不批准重慶總領事的派駐同意書，意味著針對日本的措施不限於經濟，也延伸至日本使館的人事安排。（編譯：楊惟敬）1150122