中日對立無解？陸學者示警：和「甲午戰爭」前非常相似

國際中心／倪譽瑋報導

近期日本首相高市早苗的「台灣有事」一說，引發中國強烈不滿，至今雙方關係仍舊緊張。長期從事日本與東北亞研究、北京清華大學名譽教授劉江永評價，當前形勢與甲午戰爭前非常相似，那時日本把中國視為敵人，也增加軍費、對台灣展現野心；而中日關係能否緩和？劉江永表達擔憂，若高市早苗的立場與社會氣氛不變「兩國關係恐會進一步惡化。」

高市早苗「台灣有事」論 學者憂激怒中國引風險

據外媒《西日本新聞》報導，高市早苗在國會表示，台灣有事日本可能有「生存危機」讓中日關係緊張加劇，目前摩擦尚未解決。北京清華大學名譽教授劉江永對此評價，高市早苗曾多次參拜靖國神社，在中國被視為「右翼中的右翼」，她甚至從未與中國政府的重要人物有聯繫，「我一直擔心，如果中日關係因台灣問題而激怒中國，將會陷入非常危險的境地。」

劉江永認為，高市早苗同時也是自衛隊最高級別的官員「她的言論舉足輕重」，連美國總統川普都未發表過類似言論；另外，在美國堅持「一個中國」政策的情況下，高市的態度「極為突出」，從中國的角度來看，日本似乎正在策劃與中國開戰，並將美國拖入其中。

比喻中日關係如甲午戰爭前 劉江永：恐難以改善

另有陸媒痛批近期日方行為如「日本軍國主義的復興」，劉江永則認為，「我不認為軍國主義會捲土重來，但確實存在這種危險。」當前形勢與19世紀末甲午戰爭前的情況非常相似，他點出，當時日本把俄國、中國視為敵人，也增加軍費開支，並對台灣和釣魚台「表現出野心」。

被問到目前沒有跡象顯示，高市早苗會收回「台灣有事」言論，在此條件下「改善中日關係的關鍵是什麼？」劉江永認為，高市早苗的立場、社會氛圍不會輕易改變，並直言「只要高市政府繼續執政，中日關係就很難改善，我擔心兩國關係會進一步惡化。」

