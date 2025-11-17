中日局勢升溫黃海實彈演練！賴清德點名中國：別成為麻煩製造者

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

日本首相高市早苗近日喊話，表示台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張，傳出中國下令海警啟動巡航釣魚台、於黃海進行3天的實彈射擊演練，並勸民眾避免前往日本。對此，總統賴清德今(11/17)表示，中國應該要克制，別成為區域和平穩定的麻煩製造者，再請多三思。

總統賴清德，資料照，總統府提供

高市早苗日前在日本國會發布「台灣有事、日本有事」的言論，並表達若台海發生衝突，日本自衛隊可行使集體自衛權，引發中方不滿，中國駐大阪總領事薛劍竟在社群平台發布「斬首」言論，升高中日衝突，雙方關係嚴重惡化，並大打輿論戰，這兩天又傳出中國海警發布巡航釣魚台消息，並表示將在黃海區域進行實彈射擊演練。

廣告 廣告

賴總統上午出席國家檔案館開幕典禮時表示，中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太的和平穩定，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，這樣對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，請中國三思。

民進黨立委許智傑指出，中共把實彈演習常態化，確實成為台灣的隱憂，且實彈演習不只是針對台灣，還劍指日本、菲律賓、甚至是美國，未來戰狼外交、軍事威嚇，對台、日、中的三角關係，可能會更緊張，民主聯盟必須注意防範。

民進黨立委賴瑞隆說，此事也證實中國就是個麻煩製造者、鴨霸的國家，高市早苗只是傳遞已故的前日本首相安倍晉三的政策「台灣有事就是日本有事」，希望中共勿輕舉妄動，恣意破壞台海、亞太和平，確保日本最大利益、符合美國最大利益，而中國這種行為，只有專制威權國家才做得出來。

更多FTNN新聞網報導

藍營嗆高市早苗「台海關日本什麼事」？賴清德公開點名：不宜負面解讀

是誰通緝沈伯洋、散佈疑美論？賴清德點名韓國瑜：別替侵略者找藉口

館長疑收中國資金！綠委喊查

