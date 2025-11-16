中日局勢升溫！中國稱「依法維權巡航」 日本證實4海警船闖釣魚台海域
編譯林浩博／綜合報導
中國與日本的摩擦持續升溫！中國海警局16日宣布，將派出艦艇通過兩國有主權爭議的釣魚台列嶼海域，並聲稱這是「依法維權巡航」。日本方面當天也證實，該海域遭到4艘配備艦砲的中方海警船闖入，這也是今年以來的第28次中國船隻出現在釣魚台周邊。
「依法維權巡航」
中國海警局16日發布聲明稱，其1307艦艇編隊在「我釣魚島領海內」巡航，並補充說「這是中國海警依法開展的維權巡航活動」。
綜合《讀賣新聞》與《產經新聞》等日媒報導，日本海上保安廳證實，當天上午10點15分至30分，4艘配備艦砲的中國海警船，進入了尖閣諸島（日方對釣魚台的稱呼）的南小島附近海域。海保廳要求船隻立即撤離，而直到約莫11點45點，中國海警船才陸續離開。據日本官方統計，今年以來，累計高達28天釣魚台海域為中國船隻闖入，而上次類似事件發生於10月15日。
台灣有事 即日本有事
日本首相高市早苗7日在國會的一番話，引爆了這波與中國的緊張。當時她被在野黨質詢安保問題，立刻就指出若中國真的對台灣動武，包括海上封鎖的手段在內，可能就會觸發「安保法制」所認定的「存亡危機事態」，日本有權行使集體自衛。
BBC引述分析指出，高市的政治導師、已故前首相安倍晉三，2021年12月提出所謂的「台灣有事即日本有事」論調之時，已經離開首相職務，因此高市可說是首位公開表達此說法的日本首相，也難怪會引發中國的憤怒與激烈回應。日本國際教養大學(AIU)中國研究部副教授陳宥樺解釋，過往日本政府大都是「做了但不公開說」，可是自安倍時代開始至今，日方的台灣政策漸漸從戰略模糊轉向戰略清晰，這點可見於其法制準備、社會動員與安全政策等面向的發展發向。陳宥樺指出，日本 「相信嚇阻中國對台動武的力道必須應更強、更明確，才能做到以戰止戰。」
陳宥樺觀察:「高市可能會比較傾向『做了就公開說』，從這點來看，高市政府對中國與對台灣的政策，沒有本質上的改變，而是作法的不同。」
放話斬首高市早苗
高市的言論一出，中國外交部8日即怒斥其「粗暴干涉內政」，隨後的施壓與反應也迅速升級。像是同一天，中國駐大阪的總領事薛劍，就在X平台出言恐嚇，揚言「只能毫不猶豫地斬掉那擅自闖入的骯髒頭顱」。
中國還於14日凌晨，兩年來首度召見日本駐中大使抗議，要求高市撤回言論。當天中國又大動作示警國民別去日本旅遊，引起日方呼籲中國的措施應「適當」。隔天三家中國的航空公司更是配合當局宣布，旅客可以免費退改赴日機票。
