中日局勢升溫！賴清德籲中國三思 鄭麗文竟扯：火上加油對和平無助益

記者詹宜庭／台北報導

中日局勢近來因「台灣有事」的議題持續升溫，總統賴清德今（17日）呼籲中國克制，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。對此，國民黨主席鄭麗文認為，賴清德回應無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。越是在敏感的時刻，領導人的每一句話都可能「一言興邦，一言喪邦」。因此，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥。

鄭麗文表示，面對近期陸日情勢陡升，國際社會高度關切。事實上，她就任黨主席後，上周陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞洲、歐洲或北美的朋友，各方針對台海局勢的看法都高度一致，那就是「台海要和平，不要戰爭」。這不只符合台灣的利益，也是整個區域、甚至全球的共同期待。「我理解各國對區域安全的關切，我也深信，大家心中真正希望的，是看到台海和平、穩定，不要走向衝突」。

鄭麗文指出，正如自己一再強調的「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，她始終認為，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然就不會讓區域局勢升高、擴大，進而波及到周邊更多國家。

鄭麗文認為，台灣需要的是能夠真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，國際社會期待的是台海和平，然而，總統賴清德今天的相關回應，無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。越是在敏感的時刻，領導人的每一句話都可能「一言興邦，一言喪邦」。因此，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥，利用國際緊張局勢服務自身的黨派利益，這種言行不僅無助於穩定區域情勢，反而可能讓台海和區域被推向更危險的局面。

鄭麗文重申，「兩岸要和平，台灣才安全；台海安全，國際才能放心」，唯有透過務實溝通、重建互信，才能讓台海真正遠離衝突，讓人民安居、讓區域安心。台灣沒事，大家都沒事，這才是台灣需要努力的方向，也是國際都希望看到的。

