中日局勢升溫！賴清德籲中國「克制」 鄭麗文批「火上加油」：藉機進行政治操作

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事」相關言論引發中國強烈不滿，中日緊張關係升溫。總統賴清德今(17)日呼籲中國應克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。對此，國民黨主席鄭麗文則認為，賴清德相關回應「無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。」

高市早苗日前稱若發生「台灣有事」的狀況，可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這番發言引起中方強烈不滿，並祭出各項反制手段。賴清德今日也出面回應，認為中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太的和平穩定，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。

不過，鄭麗文稍早發文表示，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，她認為兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然就不會讓區域局勢升高、擴大，進而波及到周邊更多國家。

鄭麗文指出，台灣需要的是能夠真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，國際社會期待的是台海和平，「然而，賴清德總統今天的相關回應，無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。」鄭麗文說，越是在敏感的時刻，領導人的每一句話，都可能「一言興邦，一言喪邦」。

鄭麗文強調，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥，利用國際緊張局勢服務自身的黨派利益，這種言行不僅無助於穩定區域情勢，反而可能讓台海和區域被推向更危險的局面。她也重申，「兩岸要和平，台灣才安全；台海安全，國際才能放心。唯有透過務實溝通、重建互信，才能讓台海真正遠離衝突，讓人民安居、讓區域安心。台灣沒事，大家都沒事，這才是我們台灣需要努力的方向，也是國際都希望看到的。」

