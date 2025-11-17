中日局勢升溫！賴清德「籲中國三思」：展現大國的風範 勿成麻煩製造者

記者盧素梅／台北報導

日本首相高市早苗近來針對「台灣有事」發言，直指若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，引發中共強烈不滿，中日緊張關係升溫。對此，賴清德總統今（17）日表示，呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，「我們請中國三思」。

賴清德上午出席國家檔案館開幕典禮會前受訪，媒體詢問，怎麼看日中局勢升溫，中國海警巡航釣魚台？賴清德表示，中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太的和平穩定，我呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，這樣對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，我們請中國三思。

媒體追問，怎麼看現在藍營批評高市早苗躁進？賴清德回應，美國駐日本大使已經公開發表聲明，他肯定高市早苗首相在國會的發言有助於美國跟日本關係的增進，也有助於區域的和平穩定，我呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也應該要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。

