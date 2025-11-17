中日局勢升溫 賴總統籲中國勿成麻煩製造者

（中央社記者潘姿羽台北17日電）中日緊張局勢升溫，總統賴清德今天表示，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定。中國應該展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。

總統上午出席國家檔案館開幕典禮，媒體詢問對於中日緊張局勢的看法，賴總統表示，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定。他呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，這對區域的和平穩定、繁榮發展才有幫助，請中國三思。

媒體追問，如何看待前總統馬英九批評日本首相高市早苗「躁進」，賴總統表示，美國駐日大使已經公開發表聲明，肯定高市早苗在國會的發言有助於增進美國與日本關係，也有助於區域和平穩定。

賴總統呼籲台灣政治人物，特別是在野黨，應該尊重日本國內政治，也要注意區域發展，不宜負面解讀日本的政治工作。（編輯：萬淑彰）1141117