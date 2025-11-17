中日局勢升溫 鄭麗文喊「台灣沒事，日本沒事」稱賴火上加油

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

日本首相高市早苗「台灣有事」論，引發中國動作頻頻，不只中國駐大阪總領事薛劍發出癲狂「斬首」文，中國外交部更呼籲公民「暫勿前往日本」，共軍則是今（17日）起一連3天在黃海進行實彈射擊，中日緊張局勢升溫，國民黨主席鄭麗文稍早透過臉書表示「台灣沒事，日本沒事」，並指總統賴清德今回應「無疑是火上加油」。

面對中日局勢，總統賴清德今（17日）天表示，中國對日本複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平，他除了呼籲國際社會持續關注外，也喊話中國應克制並展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」，賴清德也不忘國內在野黨政治人物，呼籲應尊重日本國內政治及區域發展。

而國內最大在野黨主席鄭麗文，下午就透過臉書以「一言興邦一言喪邦」為題發文，指台海要和平、不要戰爭，是各方對台海局勢高度一致的看法，她還強調「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，並任為兩岸問題應透過對話與交流，構築和平、降低風險。

鄭麗文話鋒一轉批評賴清德今相關回應「無疑是火上加油、藉機進行政治操作」，她認為無助於維繫和平，她認為越是敏感時刻，領導人都可能「一言興邦，一言喪邦」，同時她也重申「兩岸要和平，台灣才安全；台海安全，國際才能放心」，她直言，台灣沒事大家都沒事，這才是需要努力的方向。





