中日局長級磋商結束！官房長官：不撤高市「台灣有事」論

日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）18日在記者會上重申，政府不會撤回首相高市早苗（Sanae Takaichi）在國會發表的關於台灣緊急情況可能構成「生存威脅」的言論，並強調「這不會改變政府的既有立場」。

日本內閣官房長官木原稔稱不會撤回高市「台灣有事」論。（資料照／NNN）

據日媒《產經新聞》報導，木原稔表示，首相高市早苗日前在國會中提及「台灣有事」可能成為日本「存立危機事態」的答辯內容，並未改變日本政府一貫立場，因此不會撤回相關發言。面對大陸強烈反彈，日本政府多次表明立場一致，未有修正空間。

關於當天在北京舉行的日中局長級磋商，木原稔稱「磋商剛剛結束，我還沒有收到詳細報告。」他同時指出，日本始終對日中對話保持開放態度，但目前關於本月22至23日於南非舉辦的G20峰會，是否安排日中領袖會談，「尚未有任何決定」。

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰離開大陸外交部。（圖／翻攝央視新聞）

大陸《央視新聞》消息，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（Masaaki Kanai）17日起訪問大陸，期間將就高市早苗涉台言論與中方進行磋商。18日，大陸外交部亞洲司司長劉勁松與金井正彰會面。當日14時左右，金井正彰一行離開大陸外交部時，面對媒體提問並未給出任何表態。

據悉，日本股市18日持續下跌，日經225種股票平均價格指數收盤報48702.98點，較前一交易日下跌1620.93點，跌幅達3.22%。東京證券交易所股票價格指數報收於3251.1點，下跌96.43點，跌幅2.88%。

日本國內債券市場上，作為長期利率重要指標的10年期新發國債收益率上升至1.755%，創下自2008年6月以來的最高點。期限更長的30年期國債收益率甚至達到歷史最高水平。市場分析認為，原因之一是市場擔憂「在高市早苗政權之下日本財政狀況將會惡化」，導致國債賣單增加。

