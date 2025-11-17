中日情勢加劇 日派高官赴陸今會談

中國大陸和日本的緊張自七日以來持續升高，日本昨派外務省亞洲大洋局局長（即司長級）金井正彰訪中，今天可望與中國外交部亞洲司長劉勁松會談。對日方有意安排首相高市早苗與大陸國務院總理李強在本周末「南非G20峰會」期間會面，大陸外交部明確表示「沒有這個安排」。

「日本電視台」十七日引述外務省某幹部報導，高市發言引發的問題在一、兩周內都無法平息，目前局面很艱困、難以處理，擔憂中日緊張將長期化。

該省另一位幹部說，若能讓兩國外交部的司長級官員進行對話，中方也會有意願和日方溝通。

廣告 廣告

日相高市早苗七日在國會表態「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，引發北京不滿。大陸外交部昨日再度要求高市「收回錯誤言行」。

日本內閣官房長官 申明台灣議題立場沒變

日本內閣官房長官木原稔十七日指稱，中方至今的舉措，不符合中日兩國領袖此前確認的雙邊關係大方向。木原稔表示，日本政府在台灣議題上的立場沒有改變，與一九七二年「中日聯合聲明」一致。大陸外交部發言人毛寧昨對此回應，中方敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，「停止越線玩火，收回錯誤言行」，切實把對華承諾體現在實際行動上。

毛寧細數中日「四個政治文件」對台灣問題的明確規定，指這是日本政府作出的鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持、恪守日本政府在台灣問題上的承諾。

為緩和中日局勢，日本派出金井正彰啟程訪陸，預計今天與劉勁松等人會談。產經新聞報導，金井今天和中方會面時，將明言高市七日的發言，並未改變台海和平穩定很重要等日方及日本政府一貫的立場，與一九七二年中日聯合聲明中，「日本政府承認中華人民共和國政府為中國唯一合法政府」的立場一致。

高市早苗與李強 都將出席G20南非峰會

日媒報導稱，高市與李強都將出席廿二至廿三日的廿國集團（G20）南非峰會，外界關注高市是否有機會與李強會面。毛寧昨明確表示兩人不會見面，「李強總理沒有會見日方領導人的安排」。

共同社稱，日中兩國政府最初計畫在南非舉行兩國領導人會晤，此前高市與大陸國家主席習近平已在上月卅一日在南韓會晤。由於日本將主辦今年度第十次中日韓領導人會議，報導稱，日本非常重視與李強的溝通。

受中日關係緊繃波及，原訂的「日中共同輿論調查」民調、本月下旬舉辦的「東京—北京論壇」都在中方要求下延後發布或延期舉行。毛寧稱「相關責任完全在於日方領導人的錯誤言論」。

毛寧說，近日高市早苗發表涉台挑釁言論，嚴重破壞中日關係政治基礎，惡化兩國民意氛圍，此前中日聯合輿論調查結果的環境和條件已經發生重大變化，需重新考慮相關結果的現實性和發布時機。至於匯聚日中兩國政治、經濟和學術人士的「北京—東京論壇」延期，是主辦單位協商後所做的決定。

【看原文連結】

更多udn報導

捍衛母校名譽發400雞排 台大電機系學長驚人身分曝

62歲父退休金月領1萬9！20元也記帳省著花 網嘆沒房更慘

曾是台積電最年輕女主管 傳李文如跳槽輝達了

奇異果總是硬梆梆？1招天然催熟快速變軟變甜