中日情勢升溫！中國再啟「2週」黃海、渤海大規模軍事

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

中日近期因台灣議題關係緊張之際，中國再度在黃海沿岸啟動長達半個月的軍事任務。大連海事局公告，自今（23）日下午4時起至12月7日下午4時，將在渤海海峽、黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。中國近日頻繁於黃海進行實彈射擊，也讓外界猜測此舉是否在向日本及周邊國家釋放訊號。

中日近期因台灣議題關係緊張之際，中國再度在黃海沿岸啟動長達半個月的軍事任務。（示意圖／Unsplash）

據中國海事局網站消息，大連海事局上周五（21日）公告，這次軍演區域位於遼寧大連市以南，涵蓋渤海與黃海交界的近海。該區域靠近中國北方重要的戰略航道及軍港周邊，並以「禁止駛入」方式進行封控，顯示此次演習具有高度排他性。

廣告 廣告

從11月中旬開始，中國就在黃海多次進行軍事活動，包括17日至19日在黃海中部連續3天實施實彈射擊；18日至25日也在黃海南部海域展開為期8天的射擊訓練。短時間內多處海域同步演練，也引發國際關注。

近期中日兩國因防務及台灣議題多次互相指責，日本首相強調「台灣有事」恐構成日本「存亡危機事態」，引發中國強烈反彈。外界認為，在這樣的氣氛下，中國選擇在鄰近日本的重要航道頻繁軍演，恐怕是在針對區域局勢釋放訊號，也可能是回應美日安全合作。

更多FTNN新聞網報導

中日未談判先聞炮聲！中國增「黃海實彈射擊」範圍 海警船再闖釣魚台海域

火鍋店搞烏龍「燃料加鍋中」10顧客送醫 經理不信⋯大喝5口變第11人

德國品牌退出中國市場！黛安芬宣布全通路「下月起陸續停止營運」

