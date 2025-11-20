中日情勢升溫 海警船11月3度襲擾金門

（中央社記者吳玟嶸金門20日電）中國海警船今天2度襲擾金門海域，海巡署巡防艇併航監控。海巡署指出，中國海警10月未有侵擾金門水域狀況，在中日情勢升溫之際，中國海警船11月已3度密集侵擾金門水域。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，今天上午8時許，金馬澎分署第十二巡防區偵獲關閉AIS（船舶自動辨識系統）的中國海警船，顯有侵擾意圖，立即調動巡防艇前推部署。

金馬澎分署指出，上午9時，中國海警「14515」、「14603」、「14605」及「14527」等4艘船兩兩一組，分別自烈嶼西南方及料羅東南方航入金門水域，並以縱隊方式航行，海巡署4艘巡防艇航前近迫，採取併行監控，阻擋中國海警船深入，直至其離開金門水域。

金馬澎分署表示，同日下午3時，中國海警船再度侵擾，海巡署巡防艇透過中、英文無線電廣播要求海警船轉向航離，中國海警船在巡防艇併航監控下，於下午5時航出金門限制水域。

海巡署指出，中國海警10月未有侵擾金門水域狀況，在中日情勢升溫之際，中國海警於11月3度密集侵擾金門水域，面對中國海警威脅，金馬澎分署及第十二巡防區均維持全天候高強度監偵、反應及部署能量，以應對中國海警船。

海巡署也表示，鑑於近期中日兩國情勢，海巡署持續密切關注海面目標動態，遇有違常徵候時在第一時間妥慎應處。（編輯：黃名璽）1141120