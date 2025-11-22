中日情勢緊張 大陸駐日使館首引述聯合國憲章敵國條款
大陸駐日本大使館21日在社群平台X上正式引述《聯合國憲章》的敵國條款，指出該條款規定德、義、日等法西斯或軍國主義國家的任何一國有再次實施侵略政策的任何步驟，中、法、蘇、英、美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。此舉被視為對日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）日前針對「台灣有事」發言的正式回應。
根據日本《朝日新聞》報導，高市早苗7日在眾議院預算委員會上，針對「台灣有事」議題，被問及是否屬於《安全保障法制》中可行使集體自衛權的「存立危機事態」時回答稱，若涉及使用戰艦並伴隨武力行使的情況，她認為這有可能構成存立危機事態。此番發言隨即引發大陸方面強烈反應。
大陸駐大阪總領事薛劍9日在X發文稱，「台灣有事就是日本有事」是日本部分愚蠢政治家選擇的死亡之路，並指出這是違反作為戰敗國應該履行的義務，不但違反《中日和平友好條約》，更徹底忘記《聯合國憲章》的「敵國條款」。薛劍的發言首度將敵國條款議題搬上檯面。
前立委郭正亮17日在網路「亮點交鋒」中解讀，《聯合國憲章》第53條明文規定，戰敗國一旦違反承諾，同盟國四強即中、美、英、蘇得不經安理會決議，對日本採取行動。因此，大陸當然可以根據《聯合國憲章》行事。郭正亮的分析為此次外交爭議提供了法律依據的解讀。
根據《聯合國憲章》第53條規定：
一、安理會對於職權內之執行行動，在適當情形下，應利用此項區域辦法或區域機關。如無安理會之授權，不得依區域辦法或由區域機關採取任何執行行動；但關於依第107條之規定對付本條第二項所指之任何敵國之步驟，或在區域辦法內所取防備此等國家再施其侵略政策之步驟，截至本組織經各關係政府之請求，對於此等國家之再次侵略，能擔負防止責任時為止，不在此限。
二、本條第一項所稱敵國是指二次世界大戰中為本憲章任何簽字國之敵國而言。
延伸閱讀
羨慕新竹人！他掏360萬挺日 符合1資格可領1.8萬旅費贊助
結束中亞3國行...王毅再嗆高市「越紅線」 有權再清算日歷史罪責
陸動員邦交國對台灣議題表態 緬甸譴責高市違反一中、鼓動台獨
其他人也在看
高市「台灣有事」論遲不撤回 大陸致函聯合國 嗆日涉台言論
日本首相高市早苗的「台灣有事」論遲不撤回，大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國祕書長古特雷斯，批評高市的言論，並警告稱，如日方膽敢武力介入台海局勢，將堅決行使聯合國憲章賦予的自衛權...聯合新聞網 ・ 1 天前
陸使館引聯合國憲章敵國條款 日本外務省回應了
中國大陸駐日本大使館21日在社群平台「X」上正式引述《聯合國憲章》的敵國條款，指出該條款規定德意日等法西斯或軍國主義國家的任何一國有再次實施侵略政策的任何步驟，中法蘇英美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。對此，日本外務省在FB回應了。中時新聞網 ・ 10 小時前
不糾結過往！最灑脫豁達的五大星座！【Yahoo 唐綺陽談星私廚】
完整版這裡看：https://youtu.be/rijaOG2ZOH8唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前
暗示可對日動武？中國引聯合國憲章「敵國條款」遭批雙標
針對日本首相高市早苗「台灣有事」發言，中國連日來激烈抗議，官方也持續帶風向，將日方立場說成「侵略」。中國駐日大使館週五（11/21）更在社群媒體發文，引用《聯合國憲章》中的「敵國條款」，似乎暗示中方可對日動武。太報 ・ 1 天前
陸駐日使館引述聯合國憲章「敵國條款」 疑指有權對日動武
大陸駐日大使館21日在社群媒體X上引用《聯合國憲章》中設立的敵國條款，疑暗示大陸可在一定條件下直接對日本動武而無須安理會授權。中天新聞網 ・ 1 天前
中國嗆「日本武力介入台海將行使自衛權」 外交部打臉：違反聯合國憲章
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國不滿，中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）稱「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權。」對此，我外交部今（23）日予以嚴厲譴責傅聰致並駁斥。強調其內容蠻橫無理，更惡意扭曲史實，並且違反「聯合國憲章」第二條第四項有關在國際關係上不得使用威脅或武力的規定。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
高市「台灣有事論」惹怒北京 蔡正元：日本是哪來的膽識
日本首相高市早苗有關「台灣有事」的言論，引發北京一連串措施制裁，包中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，稱中方將堅決行使《聯合國憲章》賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。前立委蔡正元認為，日本去挑釁中國大陸，是哪裡來的膽識。中時新聞網 ・ 1 天前
中國旅客大撤退！巴士公司估「損失4000萬」…日本商圈業者：其他客人更容易來
日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。日本國內從觀光景點、巴士公司到飯店過去1週開始陸續感受到不同程度的衝擊，其中巴士公司坦言已面臨約802萬元的損失：「中國團客的消失，對我們的營收真的非常傷。」鏡報 ・ 22 小時前
知華派開嗆「電視上的中國通全是老古董 2025年的中國你們懂甚麼？」
前東京都知事、國際政治學者舛添要一（76歲）在21日更新的YouTube頻道中，針對最近因為首相高市早苗「台灣有事」發言...聯合新聞網 ・ 1 天前
中對日極盡抵制 CNN：擔憂美日同盟影響中國霸權
中對日極盡抵制 CNN：擔憂美日同盟影響中國霸權EBC東森新聞 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引北京制裁 蔡正元：日本哪來的膽識？
日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸採多管道強烈制裁。大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，闡明官方立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，前立委蔡正元作出評論。中天新聞網 ・ 22 小時前
不受中國影響！高市早苗民調穩定 50歲以下高達7成相挺
[Newtalk新聞] 中國上週下令航空公司退票、不接受日本水產、不在 G20 會見高市早苗。儘管如此，日本主流媒體的民調發現，日本民眾對高市內閣的支持度並沒有因此下滑。 《每日新聞》於本月 22、23 日進行了全日本民意調查。結果發現，高市早苗內閣最新的支持率為 65%，與上次在 10 月 25 日和 26 日進行的民調結果相同。反對率也大致保持穩定，為 23%（上次為 22%）。儘管日中關係日益不穩定，包括中國對首相在國會的回應表示不滿，但內閣的支持率仍然很高，尤其是在年輕一代。 以年齡層來看，18—29 歲人群中，有 74% 的人表示「支持」（上次為 76%）；30 多歲人群中，76% 的人表示「支持」（上次為70%）；40 多歲人群中，71% 的人表示「支持」（上次為 69%）；50 歲族群的支持率為 63%（上次為 68%），60 歲族群的支持率為 62%（上次為 65%），且 70 歲以上族群的支持率為 56%（上次為 53%）。 《朝日新聞》也發現，高市早苗內閣的支持度似乎仍於「蜜月期」。該社於 11 月 15 日至 16 日進行的民調顯示，內閣支持率為 69%，與內閣成新頭殼 ・ 16 小時前
陸致函聯合國反擊高市「台灣有事論」 帥化民曝玄機
日本首相高市早苗11月7日提出「台灣有事」的說法造成中日關係惡化，中國大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，指高市錯誤言行，闡明大陸政府立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，退役中將帥化民透露其中玄機。中天新聞網 ・ 1 天前
中國搬聯合國憲章嗆「可對日動武」！網「揪1事」狠打臉
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前在國會再次強調「台灣有事，就是日本有事」，此話立即引爆北京強烈不滿。中國除發布旅遊警示、勸告民眾避免赴日外，19日更以「放射線檢驗不充分」為由宣布暫停日本水產品進口。中國駐日本大使館更直接引用《聯合國憲章》中的「敵國條款」，暗示若日本出現任何「侵略行為」，中國有權直接採取軍事行動、無須安理會授權。貼文一出慘遭大批網友打臉，痛批中國引用的是「早已無效的歷史文件」。民視 ・ 1 天前
中國致函聯合國狀告高市、威脅台海 外交部譴責：違反聯合國憲章
日本首相高市早苗日前發表的「台灣有事」言論引發中國怒火並祭出一連串反制措施。中國常駐聯合國代表傅聰於11月21日致函聯合國，稱日方若以武力介入台海，中方將行使「自衛權」，對此，我外交部嚴厲譴責已經違反「聯合國憲章」在國際關係上不得使用威脅或武力的規定。太報 ・ 13 小時前
台人需用台胞證赴中是不對等 王世堅：我會是最後一個踏上中國的台人
民進黨立委王世堅過去質詢時的金句被中國網友改編成歌曲〈沒出息〉後，紅遍兩岸，不過最近網路上開始流傳王世堅低調到中國的消息，他立刻否認，強調自己一直都在台灣，如果要去中國，也要等到不需要台胞證、能使用中台視新聞網 ・ 14 小時前
中日交惡！解放軍今起連續2週在渤海黃海進行「軍事任務」
中日關係因台灣議題惡化之際，北京接連在黃海沿岸進行軍事活動。大連海事局發布航行警告，宣布今（23）日至12月7日連續2週，在渤海海峽黃海北部部分水域進行軍事任務。中天新聞網 ・ 21 小時前
不滿高市＂台灣有事說＂ 央視記者誘導聯合國背書遭打臉
政治中心／綜合報導日本首相高市早苗的"台灣有事說"，讓中國氣得跳腳，現在更將戰場轉移至聯合國，中國駐聯合國代表傅聰，日前致函到聯合國，表明若中國以武力介入台海局勢，將堅決捍衛領土完整，就連中國央視記者，也在聯合國例行記者會，試圖誘導發言人背書"台灣是中國的一個省"，不過當場就被打臉。民視 ・ 18 小時前
《信號》原型懸案破案！韓國新亭洞連續殺人案「 凶手已身亡」
韓劇《信號》2016年播出，即便已經過去快10年，仍是觀眾心中的經典，劇中多起命案改編自韓國真實案件，而就在21日，劇中「紅院洞連續殺人案」的案件原型「新亭洞連續殺人案」宣布告破，不過兇手已於2015年7月過世。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前