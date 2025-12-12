中日戰力比一比 栗正傑揭「不自量力」真相：差距很大

中國大陸與日本的軍事力量比一比，中國大陸擁有203.5萬現役軍人、約6800輛坦克、3艘航空母艦及600枚核彈頭；日本自衛隊則維持24.7萬現役兵力、521輛坦克。退役少將栗正傑認為，以陸海空的兵力來講，中日有很大的差距。其中比較雙方的地理位置，中國大陸有廣大的縱深，日本卻完全沒有縱深。

栗正傑12日在中天《林嘉源辣晚報》節目中表示，以陸海空的兵力來講，中日有很大的差距。第一個要比雙方的地理位置，中國大陸有廣大的縱深，日本則是完全沒有縱深。一次的福島核災變，日本幾乎被打殘了。一個核電廠的災變，就造成日本10幾年來，不管是能源或是日本國內自己的生產，也嚴重的衰弱。若是兩枚核彈下去，以日本國土狹長的狀況下，會受不了。

栗正傑接著表示，日本很明顯是一個島國，沒有什麼廣大的資源縱深可以發展，因此，日本從幕府時代，稍微有一點國力，就開始向外侵略擴張。日本先去到朝鮮，918事變以後，就到中國。當我們在評估中日雙方軍力時，除了兵力之外，我們還要評估雙方的地理位置。

栗正傑指出，我們通常評估雙方的作戰兵力，很重要的因素，就是雙方的補給線，以及持續的戰力如何。中國大陸廣大縱深，中國大陸在這方面經營的很久，在糧食方面，中國大陸囤積夠14億人吃上兩年的糧食沒問題。以能源來講，除了糧食，我們看到中國大陸從北邊西伯利亞，或是中巴經濟走廊，甚或預留的管線，都保護得很好。

栗正傑更點出，中國大陸所有軍艦就像下餃一樣，最近傳言解放軍同時在製造兩艘航母，更不用說第六代戰機，除了殲-36、殲-50，無人機的數量更是如此。他認為，日本可說不自量力，建議他們好好遵守和平憲章，還有應該承認歷史上的錯誤，不要一天到晚想著要恢復軍國主義。

