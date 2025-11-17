中日持續緊張 李強G20不打算見高市早苗

▲中日關係持續緊張，中國外交部17日表示，將赴南非出席G20峰會的中國國務院總理李強（圖），並沒有與日本首相高市早苗會晤的打算。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 因為不滿日本首相高市早苗近期有關台海局勢的發言，中國與日本關係持續緊張，有中國媒體統計，光從11月10日開始計算的1週時間，中國就對日本喊話或採取相關反制措施高達16次，而將在本月21至23日赴南非出席二十國集團（G20）領導人峰會的中國國務院總理李強，也沒有與高市早苗會晤的打算。與此同時，中國有關單位亦暫緩日本進口影片上映。

根據《澎湃新聞》報導，近1週中國外交部、文化和旅遊部、教育部、中國駐日本大使館、國台辦、國防部、中國海警等多個機構部門，對日發聲或採取相關措施高達16次。在中國外交部17日的例行記者會上，現場近一半的提問更與高市早苗涉台言論、日本近期相有關。

中國外交部發言人毛寧強調，中日4個政治文件對台灣問題均有明確規定，也是日本政府做出的鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊曲解的空間，無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守這些承諾，中國也會繼續向日本提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日方立即反思糾錯，收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。

在被問到李強總理是否會在G20峰會期間，會晤日本首相時，毛寧則乾脆回應稱「沒有這方面的安排」，外界原本預期，李強可能會與高市早苗在場邊會面，但現在就連中國駐大阪總領事館原定在廣島市舉辦的中日友好活動也取消了，原本應該現身的總領事薛劍將不會出席。

中媒報導也提到日本片上映情況，聲稱動畫《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》依托IP累積的粉絲基礎，14日上映後，原本取得相當不錯的票房佳績，但隨著高市早苗錯誤言論發酵，讓越來越多中國觀眾感到不滿，該片上映3天後的票房已呈現顯著下滑態勢，市場熱度快速回落。

在這樣的大環境背景下，一些原本近期要在中國上映的日本影片，包含《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》等，亦將暫緩上映，相關進口方和發行方均表示，日本的挑釁性言論，勢必會影響中國觀眾對日本影片的觀感，這些「調整」是出於對日本進口片綜合市場表現與中國觀眾情緒評估後，做出的審慎決策。

