中日撕破臉 俄國幫腔批高市言論危險1／中國施壓高市內閣 林佳龍喊關鍵時刻支持日本

外交部長林佳龍鼓勵台灣人立刻赴日旅遊。(資料畫面)

中國和日本最近外交緊張，中國國民黨前主席洪秀柱昨天再去會晤中國國台辦主任宋濤，宋濤當著她的面批高市早苗的言論，警告堅決粉碎台獨外來的干涉，而我國外長林佳龍今天則挺身呼籲，中國以經濟脅迫霸凌他國案例不勝枚舉，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面！

前國民黨主席洪秀柱：「兩岸都堅持一個中國原則，共同謀求統一。」4月才去南京高呼兩岸一家親，國民黨前主席洪秀柱19號跟中國國台辦主任宋濤在四川再次相約，時值中日因為台灣問題陷入外交高張力之際，宋濤特別當面抨擊日相高市早苗是公然發出涉台問題挑釁言論，「日本統治台灣50年犯下滔天罪行，兩岸同胞要堅守民族大義，堅決粉碎台獨外來的干涉」，言語間似乎也有警告台灣挺日意味。

外交部長林佳龍：「這是不文明也是不民主的作法，我們在這個關鍵的時刻要支持日本，能夠有效地去穩定局面，阻止中共的霸凌行為。」北京為了施壓宣布停止進口日本水產，也對日本發布旅遊警示、留學預警，外長林佳龍呼籲國人行動展現台日友好情誼，鼓勵台灣人立刻赴日旅遊，民進黨立委馬上貼出照片，買了整籃的日本海鮮。為了台灣，高市內閣遭到中國進行壓力測試，台灣身為盟友至少不能冷言冷語、事不關己。





