中日撕破臉 俄國幫腔批高市言論危險2／力挺高市早苗！ 麻生太郎大讚：外交表現出色

日本自民黨副總裁麻生太郎大讚首相高市早苗。(翻攝自TBS NEWS)

日中關係持續惡化，不過曾在日本自民黨總裁選舉，扮演關鍵角色，被媒體稱為「造后者」的自民黨副總裁、最高顧問麻生太郎最近受訪時，大讚首相高市早苗的外交表現亮眼，是非常好的開局。而事實上，麻生太郎過去就曾呼籲，「日本要有為台灣，與中國開戰的覺悟」，這也剛好呼應了高市早苗「台灣有事」的說法。

日本自民黨副總裁麻生太郎：「高市政權在就任後便立即受到國內外的矚目。」日本首相高市早苗讓中國氣得跳腳，但身為自民黨最高顧問的麻生太郎，公開給予這位新首相高度肯定。日本自民黨副總裁麻生太郎：「而在首次重大外交舞台上所展現的手腕可說是相當亮眼，稱得上是個良好的開端。」

廣告 廣告

高市早苗讓日美同盟更加堅定，儘管日中關係降到冰點，但兩年前的這句話說明麻生太郎早就做好最壞打算。日本自民黨副總裁麻生太郎：「要有作戰的覺悟，僅僅在防禦能力上投入資金是不夠的。」強調台灣海峽的和平與穩定的重要性是世界共識，一番話呼應高市早苗「台灣有事」的論調，被觸動到敏感神經的中國，持續升高對立。

中國外交部發言人毛寧：「這樣的國家承擔不了維護國際和平與安全的職責，沒有資格成為聯合國安理會常任理事國。」中國外交部借題發揮，俄羅斯外交部也跟著發聲，批評高市的言論相當危險，應該深刻反思歷史，記取教訓。中國國安部更揚言要加強針對日本公民的偵辦與拘捕，不過日本也不甘示弱，據報導，日本政府已向美國出口地對空攔截飛彈「愛國者」，中日外交風暴持續延燒。





更多《鏡新聞》報導

中日撕破臉 俄國幫腔批高市言論危險1／中國施壓高市內閣 林佳龍喊關鍵時刻支持日本

國台辦稱「台獨舉報信」絡繹不絕 陸委會：中國對台灣沒有管轄權

挺台第一線！石垣市長談高市「台灣有事」 台海若封鎖將受生存威脅