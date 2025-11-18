中日未談判先聞炮聲！中國增「黃海實彈射擊」範圍 海警船再闖釣魚台海域

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，預計今（18）日與中國外交部亞洲司長劉勁松會晤，討論近期緊張升溫的中日關係。就在會前，中國海事局於昨日傍晚再度發布航行警告，宣布自11月18日至25日、每天上午8時至下午6時，將在黃海南部特定海域進行實彈射擊，並禁止船舶進入。

中國海事局於宣布自11月18日至25日將在黃海南部特定海域進行實彈射擊。（圖／翻攝自搜狐）

事實上，中國本月15日才曾公布另一項警告，宣布於11月17日至19日、每日24小時，在黃海中部海域展開實彈射擊。外界普遍將連續兩波軍事行動視為北京對日本首相高市早苗日前「台灣有事」談話的強硬回應之一。

高市早苗的「台灣有事論」是今次中日對立的引爆點。本月7日，她在國會答詢中強調「若台海爆發武力衝突，可能構成日本的存亡危機事態」，言論立即引發中國強烈反彈，中國駐日大使公開批判；隨後日本國內政壇也掀起論戰，前首相石破茂等人質疑其談話偏離歷來政府立場。此後，中國官方和媒體火力全開，不僅呼籲民眾避免赴日旅遊，15日還宣布從17日至19日在黃海中部進行全天候實彈射擊，被視為針對高市言論的報復性措施之一。

根據中國海事局公布的新一輪射擊區域座標，本次新增的海域位於江蘇連雲港東北外海約 30 公里處，介於連雲港與山東日照之間，距離日本最近離島約870公里，距離日本九州本島約900至1,000公里。至於17日至19日的射擊海域，則位於連雲港外海東南方120至130公里，距離九州本島約900公里之遙。

除了海上軍事動作，中國針對釣魚台（日方稱尖閣諸島）的海上對峙也持續加劇。日本共同社報導，16日上午約10時15分起，共有4艘中國海警船先後駛入尖閣周邊日本領海，直到11點45分前後才陸續離去進入毗連區。這是繼10月15日後，中國再度派遣公務船闖入該海域，今年累計第28天，顯示中日在東海局勢的緊繃仍未緩解。

中國海事局於宣布自11月18日至25日將在黃海南部特定海域進行實彈射擊。（圖／截自中國海事局）​​​​​

